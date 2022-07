Bon Plan : des réductions sur les produits domotiques SwitchBot

SwitchBot Curtain U Rail 2 à 85 €

Tout le monde n’a pas de volets déroulants qu’il est possible de programmer ou d’activer à distance. Pourtant, avec ce module Curtain U Rail 2, vous pouvez rendre vos rideaux « intelligents » en 30 secondes. Il suffit de la positionner sur ses rails et de le connecter à son smartphone pour que son petit moteur fasse glisser vos rideaux sur leur tringle, quelle que soit leur forme. Il est bien sûr possible de commander l’appareil à la voix, de le programmer à heures fixes et de l’activer à distance. Un produit livré gratuitement avec la TVA incluse.

SwitchBot Smart switch à 29,99 €

Voilà un gadget très intéressant. Vous connaissez sans doute les prises secteurs programmable ou activable à distance, mais cet interrupteur intelligent propose d’activer un bouton sur n’importe quel support : machine à laver, écran d’ordinateur, ventilateur, etc. Il suffit de le coller sur le support de votre choix et de déclencher le mouvement de son petit bras articulé pour qu’il presse l’interrupteur de la machine sur lequel vous l’avez fixé. Encore une fois, ce gadget est compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri.

SwitchBot Pan & Tilt Cam à 29,99 €

Un ensemble de produits domotiques ne serait rien sans une caméra pour surveiller 24/24h votre domicile. Cette Switchbot Pan & Tilt Cam capture votre environnement en Full HD 1080p à 360° horizontalement (et 115° à la verticale). Elle intègre énormément de fonctionnalités pour son prix : détection de mouvement, surveillance en mode patrouille, notification en cas d’alerte sur le smartphone et surtout une vision de nuit qui s’active lorsque la lumière se fait rare. Il est possible de récupérer les fichiers sur une carte SD ou d’utiliser le cloud. Plus fort, l’appareil est équipé d’un micro et d’un haut-parleur : vous pouvez donc communiquer dans les deux sens avec une personne qui se trouverait chez vous.

À propos de SwitchBot

SwitchBot est une marque mondiale d’IoT grand public établie par une équipe de « makers » qui a commencé en 2015 avec le lancement de leur best-seller : l’interrupteur intelligent Switchbot Bot. Avec la mission d’améliorer la vie de tout le monde grâce à la technologie et l’innovation, ils sont passés d’une start-up de 2 personnes à une équipe de centaines de makers. Abordables et très simples, les produits SwitchBot rendent intelligents les objets existants dans la maison sans avoir à les changer. Chaque appareil a sa propre fonctionnalité et peut exécuter des fonctions simples de manière indépendante. Cependant, leur fonctionnalité peut être suractivée en combinant d’autres appareils SwitchBot dans l’écosystème de la maque.