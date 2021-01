Bon plan : Creality Ender-3, l’imprimante 3D pour les pros à moins de 150 €

Autrefois extrêmement chères, les imprimantes 3D se démocratisent et il est maintenant possible d’en acheter une pour moins de 150 €, à l’instar de cette Creality 3D Ender-3 PRO. Ces avantages sont nombreux, à commercer par un temps de chauffe rapide et une sacrée polyvalence…

En 2021, avoir une imprimante 3D chez soi n’est plus réservé aux bourses les plus pleines. Il est maintenant possible de trouver d’excellents modèles pour moins de 150 €. C’est notamment le cas de la Creality 3D Ender-3 PRO, proposée actuellement à 148 € chez notre partenaire Gearbest avec le code G5D9A7798A953000. Livrée en kit semi-assemblé, le montage de la bête est plutôt simple. Pour plus de facilité, on vous conseille de regarder un tutoriel sur YouTube (il y en a pléthore).

Quelles sont les principales forces de cette imprimante 3D ? En premier lieu, elle permet de réaliser des impressions conséquentes grâce à son volume maximum de 220 x 220 x 250 mm. En outre, la machine embarque un lit chauffant en aluminium capable d’atteindre les 110 degrés en seulement 5 minutes. Notez que la plaque chauffante est d’ailleurs amovible, ce qui permet de retirer ses modèles 3D plus facilement une fois refroidi. Et grâce à un système d’alimentation électrique certifié UL, votre imprimante sera protégée contre les surtensions inattendues.

Dans le même ordre d’idée, la Creality 3D Ender 3 Pro propose une fonctionnalité de reprise de l’impression. En cas de coupure de courant, votre impression va reprendre exactement là où elle s’est arrêtée, vous permettant de ne pas perdre votre travail. Compatible avec les principaux types de filaments du marché (PLA, ABS, Wood, TPU, gradient color, fibre de carbone, etc.), elle se montre particulièrement précise (0,1 – 0,4 mm avec une épaisseur de 0,01 mm) et offre une compatibilité avec les fichiers STL, OBJ et AMF.

Des mods sont disponibles sur le marché pour améliorer ou customiser votre imprimante 3D, un bon point pour ceux qui souhaitent booster les capacités de leur machine. Notez qu’il est possible de sauvegarder vos travaux sur Internet via la connexion intégré, ou bien offline via une carte microSD. Livrée de République tchèque en une semaine, elle ne coûte que 148 € avec le code promo G5D9A7798A953000. Et vous savez qu’avec ce genre de vente flash, il ne faut pas traîner chez Gearbest…

Les + de la Creality 3D Ender-3 PRO :

Un excellent rapport qualité-prix

La fonction de reprise de l’impression

Un gros volume d’impression et une précision à toute épreuve

Utilisez le code G5D9A7798A953000 pour en profiter !