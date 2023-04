Bon plan caméra IP : la Hiseeu TDA73E à 92,99 €

Cette Hiseeu TDA73E est une caméra IP de vidéosurveillance motorisée dotée d’une résolution 2K. Pour pouvez la contrôler à distance depuis votre ordinateur ou votre mobile. Livrée avec tout le nécessaire à son installation, elle peut être positionnée en extérieur (certification IP66), peut se déclencher lorsqu’elle détecte un mouvement et vous avertir de tout événement suspect. Plus fort, elle comporte un micro et un haut-parleur : vous pouvez donc parler à un éventuel visiteur : «Posez le paquet dans le garage s’il vous plaît», «Partez, j’ai déjà appelé la police» ou «Non merci, j’ai déjà un dieu».

Panneau solaire et connexion 4G

La force de cette caméra c’est aussi son panneau solaire qui permet de l’alimenter en énergie sans savoir à la brancher. Elle fonctionne aussi de nuit grâce à sa batterie de 9000 mAh et à ses LED infrarouges. Vous pouvez aussi l’utiliser dans un endroit isolé puisqu’elle fonctionne en mode 4G. La caméra est même livrée avec une carte SIM pour vos premiers réglages.

Plein de fonctionnalités !

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes de cette caméra, on peut citer sa capacité à filmer à 355° à l’horizontale et à 90° en vertical, l’autofocus pour une image toujours nette, quelle que soit la distance avec le sujet et son alarme sonore et lumineuse pour effrayer les intrus. Livré depuis l’UE en moins de 10 jours, vous n’aurez pas à payer de frais de port ou de frais de douane.

Pourquoi conseillons-nous cette caméra ?

Waterproof, panneau solaire et 4G

Vision nocturne & résolution 2K

Haut-parleur, micro et alarme