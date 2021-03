Bon plan caméra IP de surveillance : la Hiseeu WHD702A à 56 €

Cette Hiseeu WHD702A est une caméra IP de vidéosurveillance motorisée. Pour pouvez la contrôler à distance depuis votre ordinateur ou votre mobile. Livrée avec tout le nécessaire à son installation, elle peut être positionnée en extérieur (certification IP66), peut se déclencher lorsqu’elle détecte un mouvement et vous avertir de tout événement suspect. Plus fort, elle comporte un micro et un haut-parleur : vous pouvez donc parler à un éventuel visiteur : «Posez le paquet dans le garage s’il vous plaît», «Partez, j’ai déjà appelé la police» ou «Non merci, j’ai déjà un dieu».

Plein de fonctionnalités !

Il est possible de relier la caméra à un système de surveillance ou un NAS, mais la caméra est prête à l’emploi sans cela : il suffit d’une carte SD pour garder une trace des enregistrements. Les vidéos les plus vieilles seront tout simplement effacées au fur et à mesure. Il est possible d’enregistrer en Full HD jusqu’à 10 jours en continu avec une carte de 64 Go grâce au très performant codec H.265.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes de cette caméra, on peut citer un zoom optique x5, la vision de nuit, un ultra grand-angle (125°) et un autofocus pour une image toujours nette, quelle que soit la distance avec le sujet. Affiché à 58 €, vous aurez une réduction supplémentaire avec le code HISEEUWHD702A.

Pourquoi conseillons-nous cette caméra ?