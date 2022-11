Bon plan Black Friday : le Roidmi Eve Plus à 349 € (-90 € !)

Le Black Friday est une bonne occasion de faire des économies sur des appareils qui vous font de l’œil toute l’année. En ce moment et jusqu’au 28 novembre, le Roidmi Eve Plus est à 349 € au lieu de 439 € chez ManoMano…

Si vous voulez acheter un aspirateur-robot, nous vous conseillons d’éviter les appareils « premiers prix » qui risquent de vous lâcher au bout de quelques mois d’utilisation intensive. Optez plutôt pour des modèles éprouvés comme le Roidmi Eve Plus, un appareil qui se retrouve à seulement 349 € et qui va vous changer la vie à la maison…

► Le Roidmi Eve Plus à 349 € au lieu de 439 €

Car ce Roidmi Eve Plus coche toutes les cases de l’appareil indispensable. Il s’agit d’un aspirateur autonome à guidage laser LiDAR qui va dresser une cartographie complète de votre intérieur pour être le plus efficace possible. Il répond à la voix, se programme facilement ci l’application Mijia ou celle de Roidmi. Avec ses 2700 Pascals de puissance d’aspiration, il permet de retirer facilement la poussière profondément incrustée ou les poils d’animaux. Son réservoir de 300 ml possède plusieurs niveaux de contrôle.

Lorsque le bac à poussière est plein, le robot se ramène automatiquement à la maison pour vider les déchets. Et le sac de 3 litres contenu dans le bac à poussière peut contenir jusqu’à 60 jours. Ne craignez pas d’oublier de remplacer le sac, car l’écran de la station d’accueil vous rappellera quand il sera plein. La batterie de 5200 mAh peut assurer un nettoyage de 250 m² après une charge complète. Il est possible de laisser l’appareil gérer sa route, de programmer une heure de nettoyage, de nettoyer les pièces dans un ordre spécifique ou d’interdire l’accès à certains endroits.

Les + du Roidmi Eve Plus :

Gros pouvoir d’aspiration

Un dock de 3 litres pour récupérer la poussière

Navigation intelligente LiDAR

Vous désirez un appareil qui passe aussi la serpillière ? Vous aimerez sans doute le Roidmi Eva 2 en 1…

► Le Roidmi Eva 2 en 1 à 679,99 € au lieu de 799 €

Dans la gamme Eva, on trouve aussi ce très bon appareil 2 en 1. Ce dernier passe l’aspirateur, mais il s’occupe aussi de nettoyer le sol grâce à son réservoir d’eau. Lui aussi dispose d’une base de recharge, mais cette dernière va aspirer l’eau sale pour que vous puissiez vider le tout dans l’évier. Compatible avec les assistants vocaux et disposant d’une grosse puissance d’aspiration, ce Roidmi Eva 2 en 1 se nettoie tout seul. Vous n’avez rien à faire à part vider le réservoir et remplir l’eau propre tous les 60 jours !