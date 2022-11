Bon Plan Black Friday : Imprimante 3D et graveurs laser à prix cassés

Vous avez l’âme d’un « maker » ? Pour ce Black Friday, Geekbuying vous propose en ce moment les 3 meilleurs appareils du moment à tout petit prix : une imprimante 3D et 2 graveurs.Toutes ces machines sont en plus livrées rapidement et gratuitement depuis l’UE.

► La Artillery Sidewinder X2 à 249 € au lieu de 510 €

La Artillery Sidewinder X2 est une imprimante 3D qui s’adresse aux débutants qui ne veulent pas d’un gadget pour commencer l’aventure. Elle embarque des fonctionnalités avancées comme la détection de filament, la reprise d’impression en cas de panne de courant, un calibrage automatique et un lit chauffant qui atteint une température de 110°C. C’est aussi une machine qui propose un gros volume d’impression (400 x 300 x 300 mm) et un écran tactile LCD. La Sidewinder X2 est aussi silencieuse et précise avec des couches d’impression comprises entre 0,1 et 0,35 mm. Enfin, c’est une imprimante 3D qui est compatible avec la plupart des filaments du commerce : PLA et PLA flexible, ABS, Wood, PVA et HIPS. C’est l’imprimante 3D du moment !

Affichée normalement à 510,38 €, elle est proposée à 275 € en ce moment, mais avec le code NNNARTILLERYX50 elle apparaîtra à 249 € dans votre panier. Si le code ne fonctionne pas, essayez avec NNNFBDTXXX2 ou NNNDBFRBEXX2…

► Le Sculpfun S30 Pro Max à 818,24 € au lieu de 950 €

Le graveur laser Sculpfun S30 Pro Max est ce qui se fait de mieux sur le marché. Avec une puissance maximale de 20 W, son faisceau laser permet de couper à travers 15 mm de balsa ou 10 mm de contreplaqué en une seule passe. C’est un appareil polyvalent qui peut graver sur tous types de matériaux : bois, métal, cuir, céramique, verre, ardoises, acrylique, etc. L’armature en aluminium lui permet de graver des supports de 410 x 400 mm en une seule fois, mais il est possible d’étendre la zone de travail avec des armatures optionnelles pour atteindre 935 x 400 mm ou même 935 x 905 mm. L’appareil est proposé avec d’autres modules supplémentaires comme la pompe à air qui permet de diminuer l’effet « brûlé » sur les bords des découpes. La Sculpfun S30 Max Pro est aussi un des seuls appareils de ce type avec une carte mère 32 bits pour une précision jamais atteinte. L’appareil embarque un dispositif arrêtant la gravure si le laser ne fait pas de mouvement pendant une longue période ou s’il détecte une flamme.

Alors que ce graveur laser coûte normalement 950 €, cette promo fait baisser le prix à 862,24 €, mais avec le code GKB22BF50, le prix descend encore à 818,24 € ! Vous aurez aussi le droit à un cadeau sympa : un kit de 63 tournevis magnétiques de précision d’une valeur de 20 €.

► Le Ortur Laser Master 3 à 561,62 € au lieu de 715 €

Le Ortur Laser Master 3 est un excellent choix si vous désirez vous mettre à la gravure puisqu’il est à l’aise avec le contreplaqué, le bois, le verre, la pierre, l’acier, les tuiles en céramique, la poterie, le papier, l’acrylique, le contreplaqué, le cuir, etc. Il est même possible de graver sur de la nourriture comme du pain par exemple. L’appareil est livré avec une tête laser de 10 W stable et légère permettant des gravures de grandes précisions. En ce qui concerne la découpe, la Laser Master 3 est très puissante puisqu’elle passe à travers 30 mm d’acrylique en une seule passe. L’appareil est utilisable depuis un Mac ou un PC sous Windows avec les logiciels les plus courants dans le monde de la gravure laser, mais il se pilote aussi depuis son application mobile.

Le Ortur Laser Master 3 est affiché à 715 €, mais sur le site, vous pouvez l’acquérir à 612,66 €. Avec le code GKB22BF50, vous faites encore baisser l’addition jusqu’à 561,52 €. Cerise sur le gâteau, Geekbuying vous offre une plate-forme de gravure Ortur pour protéger votre support et mieux dissiper la chaleur. Un joli cadeau puisqu’il coûte normalement 132,95 € seul…