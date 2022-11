Bon plan Black Friday : 3 aspirateurs intelligents à prix cassés

Vous en avez marre de faire le ménage ? Libérez-vous de cette charge mentale et déléguez cette tâche ingrate à un robot. En ce moment les 3 meilleurs appareils sont à tout petit prix chez Geekbuying. Ils sont en plus livrés rapidement et gratuitement depuis l’UE.

► Le Roborock S7 Pro Ultra à 873,43 € au lieu de 1525,25 €

Commençons toute de suite par la Rolls-Royce du secteur : le Roborock S7 Pro Ultra. Cet appareil vient de sortir et est un des plus complets du marché. Ce n’est pas compliqué, il fait tout ! Il passe l’aspirateur, mais aussi la serpillière en fonction du type de sol. Mais là où ce Roborock S7 Pro Ultra fait fort, c’est qu’il revient à sa base pour recharger sa batterie, mais aussi vider le sac à poussière et vidanger l’eau sale. Une fois terminé, la base remet de l’eau propre et l’appareil repart nettoyer. À part vider le réservoir d’eaux usées et le sac à poussière tous les 50 jours, vous n’avez rien à faire ! Avec ses deux bacs à eau et bac à poussière, vous pouvez facilement nettoyer une surface de 300 m². Son système de navigation LiDAR, le S7 Pro Ultra est non seulement capable de distinguer les surfaces et adapter le type de nettoyage, mais il s’oriente parfaitement dans votre domicile.Connecté en Wi-Fi, vous pourrez aussi le contrôler à la voix ou via son application. Puissant, il affiche une puissance de 5100 Pascals : avec sa brosse rotative, il aspire en profondeur et sa brosse rotative nettoie à une cadence de 3 000 fois par minute.

Un appareil qui coûte plus de 1500 €, mais qui se retrouve à 899 € sur le site. Avec notre code GKB22BF25, vous pourrez l’acquérir à seulement 873,43 €. Une affaire !

► Le Roidmi Eva à 582,99 € au lieu de 921,51 €

Chez Roidmi, la gamme Eva fait aussi parler d’elle. Ce très bon appareil 2 en 1 passe l’aspirateur, mais il s’occupe aussi de nettoyer le sol grâce à son réservoir d’eau. Sa base de recharge va vidanger l’eau sale pour que vous puissiez vider le tout dans l’évier. Compatible avec les assistants vocaux et disposant d’une grosse puissance d’aspiration, ce Roidmi Eva se nettoie tout seul. Vous n’avez rien à faire à part vider le réservoir et remplir l’eau propre tous les 2 mois ! Il est possible de laisser l’appareil gérer sa route, de programmer une heure de nettoyage, de nettoyer les pièces dans un ordre spécifique ou d’interdire l’accès à certains endroits. Sa puissance de 3200 Pascals, ses différentes méthodes de nettoyage, son écran de contrôle couleur et sa navigation LDS rendent ce Roidmi Eva indispensable.

Un appareil qui coûte plus de 920 €, mais qui se retrouve à 634,13 € sur le site de Geekbuying. Avec notre code GKB22BF50, le Roidmi EVA descend à 582,99 €. C’est vraiment le Black Friday !

► Le Roborock S7 à 393,77 € au lieu de 715,95 €

Le Roborock S7 est un classique du genre. Si vous voulez acheter un aspirateur-robot de qualité, mais que vous n’avez pas une somme énorme à consacrer à cette acquisition, nous pouvons sans problème vous conseiller ce modèle. Il s’agit d’un aspirateur autonome à guidage laser LiDAR qui va dresser une cartographie complète de votre intérieur pour être le plus efficace possible. La cerise sur le gâteau c’est que cet appareil passe aussi la serpillière grâce à son réservoir d’eau de 300 ml. Il peut donc aspirer et laver en même temps ! Si vous avez des pièces avec des tapis ou de la moquette, il saura de lui-même à quel endroit il faudra arrêter le lavage à l’eau. Ce Roborock S7 reconnaît les pièces de votre domicile : vous pouvez donc lui assigner des tâches prioritaires ou lui interdire certaines zones. Il ne se contente pas de passer de l’eau, mais il applique réellement une pression sur la serpillière et dispose d’une technologie brevetée « Sonic Mopping » qui permet un nettoyage sans faille et sans abîmer les sols.

Le Roborock S7 vous fait de l’œil ? EN ce moment l’appareil passe de 715 € à 404 € chez Geekbuying, mais avec le code GKB22BF25, vous pourrez l’acheter pour 393,77 € !