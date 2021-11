Bon Plan aspirateurs sans fil : les Dreame P10 et P10 Pro en promo limitée

Terminé le temps des aspirateurs à roulettes avec un fil à la patte. Les batteries de plus en plus puissantes et les matériaux de plus en plus légers permettent de créer des aspirateurs sans fil maniables et très puissants. C’est le cas du Dreame P10 qui propose une capacité d’aspiration de 100 AW maximum (5 fois la puissance des robots) grâce à son moteur « brushless » qui développe 100 000 tours minute. L’appareil dispose de 3 niveaux de puissance et de 7 batteries de 2000 mAh chacune. En mode Éco, l’autonomie est de 50 minutes, 20 minutes en mode normal et pour les travaux difficiles, le mode Turbo développe la puissance maximale sur 8 minutes. Avec ses 1,63 kg, le Dreame P10 est léger, maniable avec des accessoires permettant de passer l’aspirateur debout ou d’utiliser un embout court pour aspirer à hauteur d’homme ou dans les plus petits recoins.

Difficile de faire mieux

L’écran LED permet de voir en un coup d’œil l’autonomie restante, le programme utilisé et d’utiliser le mode verrouillé pour aspirer sans avoir à appuyer sur le bouton continuellement. Le système Smartcooling du Dreame P10 augmente la durée de vie du produit de manière significative. Il faut dire qu’avec la puissance délivrée et la chauffe des batteries, ce système permet de refroidir l’appareil pour une efficacité optimale. Le Dreame P10 capture 99,98 % des micros particules. Facile à vidanger et livré avec de nombreux accessoires, l’appareil propose surtout cette fameuse brosse souple et rotative qui permet d’aspirer efficacement sur tout type de sol. Affiché à 211 €, l’appareil est proposé à 180 € à partir du 11 novembre au matin, mais avec le code FRTOP12, vous aurez une réduction supplémentaire de 12 € ce qui abaisse le prix à 168 €, TVA et port compris. Les 50 premiers clients recevront une brosse à dents électrique Oclean X en cadeau ainsi que 160 $ (137 €) de bon d’achat sur le magasin Dreame. Une occasion à ne pas rater.

Le Dreame P10 Pro aussi en promo !

Le Dreame P10 Pro est la version « plus » du P10 avec une puissance de 130 AW, un moteur 120 000 tours/minute, 7 batteries de 2500 mAh, les mêmes caractéristiques et les mêmes capacités de filtrage. L’appareil est normalement vendu à 243 €, mais il sera affiché à 207 € le 11 novembre. Avec le code FRTOP10, le prix final sera de 195 €. Comme pour le Dreame P10, les 50 premiers clients recevront une brosse à dents électrique Oclean X ainsi que 190 $ (163 €) de bon d’achat sur le magasin Dreame…

Les + du Dreame P10 :