Bon Plan aspirateur-robot : le Yeedi K650 à seulement 129 €

Les aspirateurs-robots c’est le futur ! Alors que ces appareils étaient encore assez chers il y a encore quelque temps, on en trouve de plus en plus perfectionnés et de plus en plus bon marché. C’est notamment le cas de ce Yeedi K650 qui est en plus affiché avec un rabais de 70 € en ce moment…

Le Yeedi K650 est un aspirateur-robot doté d’une solide batterie qui lui confère une autonomie d’une heure et demie à puissance maximale (2 heures 10 minutes en mode silencieux) et d’une brosse rotative en silicone permettant d’aspirer les cheveux et les poils longs des animaux sans risque de faire des nœuds. L’appareil est puisant avec une aspiration de 2000 Pascals et il est livré avec ses accessoires pour son entretien et son bon fonctionnement comme des chiffons absorbants.

Aspirateur + serpillière

Car le Yeedi K650 passe aussi la serpillière grâce à son réservoir d’eau de 300 ml. Tranquille ! Bien qu’il soit doté de différents capteurs pour éviter les obstacles et les chutes, il est aussi possible de délimiter une zone au sol grâce à des bandes de limitation en suppléments. Silencieux, il génère seulement 56 dB ce qui correspond plus ou moins au bruit d’un four à micro-ondes.

Il est possible d’utiliser l’appli Yeedi pour le diriger et le programmer (il revient tout seul à sa base lorsqu’il arrive au bout de la batterie), mais on peut aussi le commander à la voix avec Alexa et Google Assistant. Pas besoin de le vider toutes les cinq minutes puisqu’il est doté d’un réservoir à poussière de 400 ml. Enfin, avec ses 7,9 cm de hauteur, il se glisse sous les canapés et certains meubles.

Une belle réduction jusqu’au 20 juin

L’appareil est affiché à 199,99 €, mais jusqu’au 20 juin il est possible de cocher la case permettant de profiter d’une réduction de 60 €. Avec le code JVVAPV5V au moment de la commande c’est encore 10 € que vous économiserez pour obtenir le Yeedi K650 à seulement 129,99 €. Une sacrée réduction avec les frais de port gratuits et une livraison rapide. C’est le moment de se faire plaisir !

Les + du Yeedi K650 :