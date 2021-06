Bon-plan Aspirateur Robot : le prix des Yedi K650 et Yedi 2 Hybrid chute de 30% !

Rien de plus agaçant que de devoir passer l’aspirateur, surtout avec cette chaleur accablante. Et c’est encore pire lorsque vous avez des animaux de compagnie qui perdent leurs poils pour adopter leur pelage d’été. Alors, plutôt que de passer deux heures par jour à traquer la poussière et la saleté, laissez la technologie travailler pour vous.

En effet, la marque Yeedi, spécialisée dans la création et la vente d’aspirateurs-robots, fait fondre les prix de ces deux produits phares avant l’été. Ainsi, les Yeedi K650 et Yeedi 2 Hybrid sont disponibles à -30%, soit à respectivement 139,99 € et 209,99 € au lieu de 199,99 € et 299,99 € ! Une affaire en or pour ces deux excellents robots-aspirateurs capables à la fois de passer l’aspirateur et la serpillère en même temps !

En effet, il suffit de remplir leur réservoir (de 240 et 300 ml) avec l’eau chaude et un peu de produit nettoyant pour effacer la moindre trace sur votre sol. Bien entendu, il faut ajouter à cela une puissance d’aspiration conséquente de 2000 et 2500 Pa. Combiné aux brosses latérales et à la brosse principale multi-support embarquées dans ces deux aspirateurs-robots, vous avez l’assurance de capturer le moindre la moindre saleté, débris et poils d’animaux restés au sol.

Bien entendu, robot intelligent oblige, les deux aspirateurs peuvent être contrôlés à distance via une application mobile dédiée, et sont compatibles Alexa et Google Assistant. Grâce à cette appli, vous pouvez d’ailleurs personnaliser le cycle de nettoyage en créant un itinéraire spécifique pour votre robot-aspirateur. Ne vous inquiétez pas, ils ne risquent pas de se perdre. Grâce à la technologie SLAM Visuel, les Yeedi K650 et Hybrid 2 sont capables de cartographier votre logement et de mémoriser l’agencement des pièces. De plus, leur design compact (moins de 15 cm de hauteur pour les deux aspirateurs-robots) leur permet de passer sous presque tous vos meubles (canapé, meuble TV, etc).

Mais le plus important avec ce genre d’appareil, c’est bien entendu la durée de vie. Pas de problème à l’horizon, rassurez-vous. Avec une batterie de 1800 mAH, le Yeedi K650 pourra tenir 130 minutes sans passer par la case recharge. Mais si vous avez une surface plutôt imposante, on vous conseillera plutôt d’opter pour le Yeedi Hybrid 2 et sa batterie gigantesque de 5200 mAh ! À pleine puissance d’aspiration, le robot tiendra pendant 200 minutes avant de retourner automatiquement vers son dock de recharge. Et si le nettoyage n’est pas fini, il reprendra le travail là où il l’a laissé, pour un résultat parfait.

Notez qu’il y a toutefois une condition pour profiter de cette offre exceptionnelle : être abonné Amazon Prime. Si c’est le cas pour vous, vous avez jusqu’au mardi 22 juin pour en profiter, alors ne tardez pas !

Les + du Yeedi 2 Hybrid et du Yeedi K650 :