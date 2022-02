Bon plan « Arrivages » Electro Dépôt : 2 TV et 2 smartphones à petits prix

► Xiaomi Redmi Note 11 noir : le roi du « mid-range »

Le Xiaomi Redmi Note 11 vient tout juste de sortir avec son très bon écran AMOLED 6,43 pouces (16,3 cm) et son balayage à 90 Hz pour une navigation aussi fluide que sur des appareils 2 fois plus chers. Un smartphone qui délivre des performances solides puisqu’il est équipé d’une puce Snapdragon 680 adossée à 4 Go de mémoire vive. Le stockage de 64 Go peut être porté à 512 Go et, comme d’habitude avec Xiaomi, la batterie est le point fort avec plus de deux jours d’autonomie (charge rapide 33 W). Enfin côté photo, le Redmi Note 11 est très complet avec un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP, un mode macro et un dernier objectif pour les portraits.

Les + :

Un excellent rapport qualité/prix

Bel écran et belles performances

Complet en photo

► Prix : 199,97 €

► Realme 8i noir : un premier smartphone idéal

Pour moins de 150 €, il est difficile de faire mieux que le Realme 8i : Android 11, processeur 8 cœurs Mediatek Helio G96 avec 4 Go de RAM (+3 Go pris sur le stockage quand le besoin se fait sentir), écran FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, le NFC pour les paiements sans contact et des capacités photo au-dessus du lot si on les compare aux appareils du même prix : objectif principal de 50 mégapixels avec un module macro et un capteur noir et blanc pour détourer au mieux les visages. Côté vidéo, vous pourrez filmer en Full HD à 30 fps. Et en plus il a un look très sympa !

Les + :

Écran FHD+ avec un balayage de 120 Hz

RAM extensible à 7 Go

Mode économie d’énergie très efficace

► Prix : 149,98 €

► TV Smartech 58 pouces UHD : une très bonne Android TV

Si vous souhaitez changer votre vieille TV pour acquérir un téléviseur 4K géant de 58 pouces (146 cm), cette Smartech SMT58N3 est à considérer ! Elle n’a que des qualités pour son prix à commencer par son système Android TV qui lui permet d’ajouter les applications que vous désirez, comme sur votre smartphone ! Elle intègre aussi le WiFi et une connectique complète avec 3 ports HDMI pour autant d’appareils : box, décodeur, projecteur, console, etc.

Les + :

Le WiFi intégré

Le système Android TV

3 ports HDMI

► Prix : 439,99 €

► Smart TV Samsung 43 pouces UHD : l’achat malin

Le savoir-faire de Samsung dans le domaine des télévisions n’est plus à prouver et ce modèle 43TU7025 ne fait pas exception à la règle. Il s’agit d’une smart TV qui fonctionne avec l’OS maison du fabricant coréen, mais pas d’inquiétudes puisque vous pourrez installer toutes les applis que vous désirez comme Netflix, RMC Sport, myCanal, etc. Cette TV 43 pouces (108 cm) embarque énormément de technologie d’amélioration de l’image et du contraste en plus de proposer des hauts parleurs 20W. Un régal pour les yeux…

Les + :

les applis Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Apple TV, etc.

Une bonne restitution sonore

Mode UHD dimming pour un contraste magnifique

► Prix : 399 €