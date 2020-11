Promo : l’antivirus Norton 360 Deluxe pour Android, Windows, Mac… à -57% !

Les ordinateurs, les smartphones et les tablettes de la maison ont besoin d’être protégés des malwares, ransomwares et autres saletés qu’on peut récolter sur Internet. On peut bien sûr faire confiance à des solutions gratuites, mais celles-ci ont des défauts : elles ne sont pas aussi réactives que les logiciels et applications payantes et ne proposent pas autant de fonctionnalités…