Bon Plan Android 11: Le Doogee X96 Pro à 74 €

La barre était déjà au raz des pâquerettes avec le Xiaomi Redmi Note 9 à 100 € que nous vous avons déniché, mais voici encore un prix plus bas avec ce Doogee X96 Pro à seulement 74 € chez Banggood. Ce dernier, disponible en 4 couleurs propose un bel écran 1600×720 pixels de 6,52 pouces (16,5 cm) avec une discrète encoche, des performances honorables (puce Unisoc SC9863A 8 cœurs cadencée à 1,6 GHz avec 4 Go de RAM) et un triple capteur photo Samsung.

La dernière version d’Android et une batterie XXL

Dans ce domaine on compte un objectif principal de 13 mégapixels, un module macro de 2 MP, un mode portrait et un module monochrome d’appoint. Fin et léger (198 g et 9,7mm d’épaisseur), l’appareil propose une grosse batterie de 5400 mAh : vous pouvez compter sur une autonomie de 3 jours en utilisation mixte ! Le stockage est de 64 Go, mais libre à vous d’ajouter une carte micro SD pour un total de 256 Go maximum. Cerise sur le gâteau, l’appareil vient à peine de sortir, il propose donc un système Android 11 flambant neuf !

Pas de code ou de coupon à utiliser ici, il s’agit d’une vente flash : ne traînez pas ! N’hésitez pas à refuser l’assurance facultative si votre moyen de paiement est déjà assuré par un paiement PayPal ou une assurance de carte bancaire. Notez qu’il s’agit d’une précommande, mais les appareils seront expédiés avant la fin du mois de mai…

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?