Bon Plan : -90 € sur l’aspirateur-robot Yeedi 2 Hybrid !

Si vous avez un grand appartement ou une grande maison avec beaucoup de pièces à nettoyer, le Yeedi 2 Hybrid est l’appareil qu’il vous faut. En effet, sa grosse batterie de 5200 mAh lui confère 200 minutes d’autonomie. Vous pouvez donc nettoyer 120 m² en une seule charge et si vous avez plus de surface, il regagnera sa base tout seul pour reprendre le travail là où il s’était arrêté.

Le haut du panier !

Il est possible de le faire obéir selon votre emploi du temps et l’endroit où vous vous trouvez dans votre domicile. Il pourra donc fonctionner lorsque vous n’êtes pas là ou faire les chambres si la famille est dans le salon. On compte aussi un nettoyage en profondeur, la possibilité de définir des limites virtuelles et de choisir un mode nettoyage de zone en cas d’accident.

L’appareil propose aussi une navigation intelligente : il garde en mémoire la position de vos meubles et des obstacles pour optimiser son parcours. C’est beaucoup plus efficace que les appareils dotés de gyroscopes et de « bumpers » qui ne font que répéter les mêmes erreurs.

Côté aspiration, c’est un champion avec une puissance de 2500 Pascals largement suffisante pour se débarrasser des poussières, mais aussi des petits débris, de la terre, des poils d’animaux, etc. Le Yeedi 2 Hybrid propose aussi un lavage au sol avec un réservoir électrique de 240 ml : le robot passe l’aspirateur et la serpillière en même temps pour un résultat impeccable en un seul passage.

Deux réductions pour un rabais de 90 € !

L’appareil est affiché à 299,99 €, mais en ce moment et jusqu’au 20 juin, vous allez pouvoir profiter d’une réduction de 60 € en cochant la « case coupon » juste en dessous du prix. Et vous aurez une réduction supplémentaire de 30 € avec notre code LZ8V8EZR ce qui fait baisser le prix à seulement 209,99 €. Une très bonne affaire !

Les + du Yeedi 2 Hybrid :