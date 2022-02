Bon plan : 90 € de réduction pour la sortie du Black Shark 4 Pro

Black Shark est une marque qui se concentre uniquement sur les smartphones dédiés au gaming. Cette fin de février 2022 est marquée par la sortie du modèle Pro de la quatrième itération de son flagship. Le Black Shark 4 Pro est une bête de course taillée pour le jeu et il est proposé en ce moment à 489 € au lieu de 579 €.

Pour faire un bon smartphone de gaming, la puissance ne fait pas tout, mais elle est quand même primordiale. C’est pour cela que le Black Shark 4 Pro embarque la puce la plus véloce du marché : la Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 ultra rapide. Le stockage est aussi dopé puisque les 128 ou 256 Go de mémoire flash sont au standard UFS 3.1 ce qui garantit des échanges de données très rapides. L’écran est aussi un facteur important et ici, Black Shark s’est surpassé avec un rafraîchissement de 144 Hz au lieu des 60 Hz habituel. La surface tactile 720 Hz autorise un temps de réponse très court de 8,3 millisecondes.

Un appareil taillé pour le jeu !

Mais ce n’est pas tout puisque tout a été pensé pour le jeu dans cet appareil : un système de haut-parleurs stéréo (n°1 dans le classement sonore du site DxO Labs), la dernière norme WiFi 6E avec un système d’antennes pour toujours capter au maximum des capacités, un système de refroidissement liquide, une bibliothèque de jeu Shark Space 4.0 avec l’assistante virtuelle « Shark Chan », mais surtout des gâchettes mécaniques rétractables pour de vraies sensations. Le système « Magic Press » est quant à lui un système unique qui permet de prendre en compte le niveau de pression exercée sur l’écran pour le retranscrire en jeu. Ce qui va sans doute plaire aux gamers c’est la charge rapide « turbo » de 120 W qui permet à l’appareil de remplir son accu de 4500 mAh en seulement 15 minutes. Une prouesse ! Côté photo, le Back Shark 4 Pro embarque un très bon objectif de 64 mégapixels avec une ouverture f/1.79, un ultra grand-angle de 8 MP, un module macro de 5 MP et un dernier capteur frontal de 20 MP pour les selfies. Rien n’a été oublié !

Deux réductions pour les deux modèles…

Le Black Shark 4 Pro est affiché au prix de 579 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais sur Rakuten, vous pourrez l’acheter avec une réduction de 90 € pour seulement quelques jours. Il sera donc à 489 € avec frais de port et TVA compris (pas de frais de douane donc). Pour ce prix vous recevrez gratuitement un film de protection pour l’écran. Et si vous préférez la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous pouvez avoir 30 € de réduction sur le site officiel de la marque ce qui fait passer l’appareil de 679 € à 649 €.

Les + du Black Shark 4 Pro :