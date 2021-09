Bon plan : -40 % sur la brosse à dents Oclean Flow Sonic

Oclean est une société qui fabrique des brosses à dents électriques intelligentes et des appareils pour la santé bucco-dentaire. Jusqu’au 30 septembre prochain, le site de la compagnie propose de belles réductions sur certains matériels comme la Oclean Flow Sonic qui passe de 52,95 € à 25,95 € soit 28 € de réduction (-40%). Cette brosse à dents propose 5 mode de brossage (Matin, Soir, Doux, Blancheur et Puissant). Idéal pour les voyages, elle se recharge via un câble USB-C standard et peut rester en veille 180 jours sur sa batterie. Elle dispose aussi d’un timer pour un brossage complet de 2 minutes avec un rappel toutes les 30 secondes pour changer de zone. Avec ses 38000 impulsions par minute, elle est plus de 120 fois plus efficace qu’une brosse à dents classique.

Un hydropulseur puissant et abordable

L’autre appareil qui vaut aussi le détour c’est l’hydropulseur W10. Il remplace tout simplement le fil dentaire ou les brossettes interdentaires avec son jet d’eau puissant, son réservoir détachable de 200 ml, son timer, ses 1400 pulsations par minute, ses 5 fonctions (Intensif, Standard, Doux, Pulsé et À la demande) et ses 4 embouts (pour les gencives, la langue, les appareils d’orthodontie, etc.), c’est le compagnon idéal de la Oclean Flow Sonic. L’hydropulseur W10 passe de 68,95 € à 51,95 € soit une réduction de 17 € (-24%). Cerise sur le gâteau, vous pouvez obtenir un coupon supplémentaire sur le site : pour tout achat de 99 $ (83,5 €) sur le site, vous profitez d’une réduction de 5 $ (4,20 €).

Les + de la Oclean Flow Sonic :