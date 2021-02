Bon plan : 4 imprimantes 3D en promo à partir de 84 € !

► Easythreed X1 : la moins chère

Prix : 84 €



Les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables et ce n’est pas ce modèle qui nous contredira. En effet, cette Easythreed X1 se retrouve à 84 € chez notre partenaire Gearbest. Compacte, elle tient sur le coin d’un bureau et permet de débuter dans l’impression 3D sans dépenser une fortune ou avoir à dédier une place conséquente. Elle est aussi facilement démontable. L’appareil permet de faire des impressions de 100x100x100 mm avec une précision de 0,1mm. Un bon point de départ…

Les + de la Easythreed X1 :

L’imprimante 3D la moins chère du marché

Compacte

Idéal pour débuter ou initier un enfant

► Alfawise U30 : la plus vendue

Prix : 169 €



L’Alfawise U30 est une des imprimantes 3D les plus connues, car c’est aussi une des plus vendues. Idéale pour les utilisateurs avancés qui veulent tout de suite commencer avec du matériel «sérieux» sans pour autant dépenser des fortunes, la U30 a vraiment «tout d’une grande». Elle est compatible avec la plupart des filaments du marché et elle permet de faire des impressions volumineuses en une seule fois puisque son volume maximum est de 220 x 220 x 250 mm. Elle comporte aussi toute les fonctionnalités intéressantes d’un appareil beaucoup plus cher : lit chauffant, écran tactile couleur, détection de filament, reprise en cas de panne de courant, etc.

Les + de la Alfawise U30 :

Une valeur sûre

Livré rapidement (5 à 7 jours)

Un gros volume d’impression !

► FLSUN Q5 3D : un petit quelque chose en plus

Prix : 193 €



Toute en métal, la FLSUN Q5 se retrouve en ce moment à seulement 193 € au lieu de 278 € ! C’est une belle réduction quand on sait que ce modèle affiche des caractéristiques techniques très sympas. Elle propose un lit chauffant permettant d’éviter les problèmes d’adhérence, une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations quand on arrive au bout de la bobine et une reprise d’impression en cas de coupure de courant. C’est plutôt classique, mais l’appareil est aussi silencieux et très rapide grâce à son chip 32 bits. Une machine livrée et préassemblée à 90 %.

Les + de la FLSUN Q5 3D :

30 % de réduction

Silencieuse et rapide

Livraison rapide

► Ortur Obsidian : le top du top !

Prix : 389 €



Cette Ortur Obsidian est le top du top des imprimantes 3D : compatible avec la plupart des filaments du marché (ABS, HIPS, Nylon, PETG, PLA et le très à la mode «TPU») et elle permet de faire des impressions très volumineuses (250 x 250 x 300 mm). Elle dispose bien sûr de toutes les fonctionnalités standards : lit chauffant avec nivellement automatique, reprise de l’impression, contrôle du filament… Mais c’est elle qui propose les meilleures impressions des 4 appareils de cette sélection grâce à sa précision extrême (0,11 mm sur les axes X/Y et 0,04 mm sur Z) et à la finesse de ses couches (de 0,05 à 0,4 mm). Pour l’avoir à ce prix, il faudra utiliser le code promo GBORTUR3D.

Les + de la Ortur Obsidian :