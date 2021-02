Bon Plan : 4 consoles rétrogaming en promo

Le «retrogaming» a le vent en poupe ! Il faut dire que les trentenaires et les quarantenaires qui veulent retrouver les émotions «vidéoludiques» de leur jeunesse sont de plus en plus nombreux. Que vous ayez eu une NES, une Super Nintendo, une Megadrive, une PlayStation, une N64 ou que vous vous souveniez avec joie des nombreuses pièces de 10 francs englouties dans des parties de Fatal Fury, Metal Slug ou Pac-Man, nous vous proposons 4 machines très intéressantes pour partager ces moments avec vos amis ou vos enfants…

► La Supretro Pandora Saga Box à 80 €



Commençons avec notre favorite, la Supretro Pandora Saga Box. Pourquoi remporte-t-elle la palme ? Tout simplement parce que la machine est portable (batterie de 4000 mAh pour 5 heures de jeu) et qu’elle se branche en HDMI sur votre TV. Il est même possible de jouer avec un ami grâce à la connectivité Bluetooth. En solo, la dalle LCD de 3,5 pouces est confortable et la prise en main est très bonne. La console propose 6 boutons d’action, un stick analogique souple et une croix directionnelle.

La Supretro permet d’émuler une grosse douzaine de machines d’antan : Nintendo 64, PlayStation, Super Nintendo, Megadrive, PSP, PC Engine ainsi que les machines d’arcade les plus connues de l’époque comme les systèmes MVS (NeoGeo), JAMMA (de Donkey Kong à R-Type en passant par Mortal Kombat) et CPS-II (Super Street Fighter II X, Marvel VS Capcom, Aliens VS Predators, 19XX, etc.) La mémoire interne de 32Go (extensible à 128 Go) vous permettra de stocker plus de 2300 jeux. Pas besoin d’aller les chercher ici et là puisque vous pourrez les télécharger depuis une plate-forme dédiée (10 000 titres à récupérer en WiFi).

Pourquoi conseillons-nous cette mini console ?

Toute l’histoire du jeu vidéo dans la poche

Une console portable que l’on peut brancher sur la télé

Une machine de bonne facture

► La Mini 7 Inch Handheld Arcade Game Retro à 61 €



Voici une autre machine à remonter le temps ! Cette mini machine d’arcade à 61 € (avec le code promo G5DE4C336B112000) propose un écran embarqué de 7 pouces (diagonale 17,8 cm) et plus de 3000 jeux. Il est possible de jouer sur batterie, de la brancher sur sa TV et même de joueur à plusieurs puisque la machine est livrée avec 2 gamepads USB…

► La Powkiddy A12 à 94 €



Cette Powkiddy A12 propose une batterie de 3600 mAh pour pouvoir y jouer partout et un écran LCD 1024 x 600 de 9 pouces (22,8 cm). On trouvera plus de 2000 jeux parmi une sélection d’émulateurs les plus prisés : CPS-1&2, NeoGeo, SNES, GBA, PlayStation, Megadrive, etc. Il est aussi possible de la brancher sur un téléviseur. Vous l’obtiendrez à ce prix avec le code O5BE5EE5A5553000.

► La New Retro X10 Pro Game Player à 155 €



Sans doute la machine d’arcade transportable avec le meilleur écran. Cette X10 Pro dispose d’une dalle Full HD de 10,1 pouces (25,6 cm) et d’un processeur ARM Cortex-A7 suffisamment puissant pour émuler parfaitement tous les jeux que vous voulez. Le stick est démontable pour refermer le X10 sur lui-même et l’emporter plus facilement. L’appareil ne fonctionne pas sur batterie, mais dispose d’une connectique suffisamment complète pour la brancher sur n’importe quel type de moniteur ou de TV. Utilisez le code G5DE4C336B112000 pour profiter de cette promo.

