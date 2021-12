Bon Plan : 3 trottinettes électriques à prix sacrifiés

La Eleglide S1 Plus à 259,99 € au lieu de 557 €

La Eleglide S1 Plus est une trottinette électrique pliante pour un encombrement réduit si vous devez la mettre dans une voiture ou la prendre dans les transports en commun. Elle est équipée de véritables pneumatiques 10 pouces, d’un moteur de 400 W, de freins à disque, d’un absorbeur de chocs à l’avant et d’un éclairage LED très puissant. Il est possible de régler sa vitesse de croisière sur 9, 18 ou 24 km/h depuis l’écran LCD qui affiche aussi la quantité d’énergie restante et le nombre de kilomètres qu’il vous reste à parcourir avant de tomber en panne. Mais pas de panique puisqu’avec une charge complète, il est possible de faire jusqu’à 45 km ! Pas de code à entrer pour ce modèle, il s’agit d’une vente flash à 259,99 €. Une affaire !

La Bogist C1 Pro à 530,87 au lieu de 672 €

La Bogist C1 Pro est une trottinette que vous pouvez transformer en scooter grâce à sa selle amovible : un très bon point. Pliable en un seul mouvement, c’est un appareil robuste qui peut supporter 150 kg, vous pouvez donc facilement transporter un gros sac de course avec vous. Endurante, elle permet de faire entre 40 et 45 km. Grâce à son puissant moteur 500 W, sa vitesse de pointe est de 45 km/h. Affichée normalement à 672 €, la Bogist C1 Pro voit sont prix baisser à 548 €, mais avec le code NNNFR005 vous profitez d’une réduction supplémentaire pour finalement un tarif plancher de 530,87 €.

La Navee N65 à 601,66 € au lieu de 884 €

La Navee N65 est ce qui se fait de mieux en matière de trottinette électrique : des batteries de 12 500 mAh qui lui permettent de faire 65 km à 25 km/h, frein à disque et système ABS, alliage d’aluminium, moteur « brushless » de 500 W permettant de grimper des cotes de 25°, pneus avec une largeur de 3 pouces (diamètre 10 pouces), vitesse ajustable (15, 25 et 32 km/h), éclairage LED ultra puissant… La Roll’s Royce des trottinettes coûte en temps normal 884 €, mais son prix est en baisse aujourd’hui à 663 €. Encore trop cher ? Avec le code NNNFR001, elle sera à vous pour 601,66 €.