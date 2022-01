Bon Plan : 3 tapis de course à prix sacrifié !

Vous avez pris de bonnes résolutions pour 2022 ? Vous avez décidé de faire du sport, mais avec le temps qu’il fait vous avez abandonné l’idée du footing ? Bonne nouvelle pour vous, les tapis de course discrets, pliables et légers sont en promo chez Geekbuying…

Tous ces appareils sont livrés gratuitement et rapidement depuis l’Union européenne, sans frais de douane bien sûr !

Le KingSmith X21 à 800 € au lieu de 1245 €

Le X21 fait figure de Roll’s Royce des tapis de course. Pliable et très peu encombrant, il propose différents types d’exercice, des simulations de dénivelé, la possibilité de marcher ou de courir (de 0,5 à 12 km/h) et embarque un large tapis de 460 x 1210 mm. L’afficheur montre la vitesse, les calories brûlées et la distance tout en intégrant une puce NFT permettant d’appairer les données avec votre smartphone. Un beau bébé solide, mais très léger (38 kg) pour un rangement facile.

Alors que ce tapis est affiché normalement au prix de 1245,99 €, cette promo fait baisser le prix à 889,99 €, mais avec le code NNNFRKINGSMITH , le prix descend encore à 800,99 €.

Le ACGAM T02P à 265 € au lieu de 444 €

Plus abordable que le X21, ce ACGAM T02P est un très bon rapport qualité/prix. Il n’est pas pliable, mais la partie « repose-mains » est amovible et comme il est fin, on peut aisément le ranger sous un lit ou un canapé. Le T02P est silencieux, même à sa vitesse maximale de 12 km/h. Livré avec une télécommande, il dispose aussi d’un système pour éviter les accidents : une ficelle clippée à votre short. Si vous perdez pied et que la ficelle tire suffisamment sur la base du tapis, il s’arrête automatiquement !

Avec cette promo, le prix passe de 444,99 € à 284,99 €, mais vous pourrez profiter d’une réduction supplémentaire avec le code NNNKVUKD. Et hop, le tarif descend encore à 265 € !

Le ACGAM B1-402 à 151 € au lieu de 355 €

Ce tapis de course ACGAM B1-402 est lui aussi facilement transportable et suffisamment fin pour le ranger facilement. Il propose une vitesse maximale de 6 km/h. Il est équipé de 5 couches de revêtement permettant d’absorber les chocs et d’éviter les accidents liés aux glissades. Un système de sécurité à la ceinture est aussi de la partie. Bien sûr, il embarque une télécommande, un reposoir pour votre smartphone ou votre tablette et des haut-parleurs Bluetooth pour faire du sport au rythme de vos morceaux préférés. Un bon moyen de faire du sport à la maison sans se ruiner…

Avec cette promo, le prix passe de 355,99 € à 160,19 €, mais vous pourrez profiter d’une petite réduction supplémentaire avec le code ACGB1DEC pour atteindre le prix de 151,29 €