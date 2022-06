Bon Plan : 3 imprimantes 3D à tout petit prix chez Geekbuying !

Parmi les promos mises en place pour les 10 ans de Geekbuying, nous vous avons sélectionné trois imprimantes 3D au rapport qualité/prix exceptionnel. Et si jamais vous cherchez autre chose que des appareils de ce type, Geekbuying propose des ventes flash sur tout son catalogue…

La Artillery Sidewinder X2 à 370 € au lieu de 475 €

La Artillery Sidewinder X2 est une imprimante 3D qui est livrée à 95 % préassemblée : en trois minutes, vous êtes prêt à l’action ! Il ne s’agit pas d’une imprimante d’entrée de gamme puisque celle-ci embarque des options avancées pour les utilisateurs exigeants : gros volume d’impression (30 x 30 x 40 cm), détection de filament, reprise d’impression en cas de panne, lit chauffant qui atteint une température de 110°C en 2 minutes, plate-forme en verre trempé avec calibrage automatique et écran tactile LCD. La Sidewinder X2 est aussi très silencieuse et diablement précise avec des couches comprises entre 0,1 et 0,35 mm. C’est enfin une imprimante 3D polyvalente puisqu’elle est compatible avec la plupart des matériaux du commerce : PLA et PLA flexible, ABS, Wood, PVA et HIPS.

La Creality Ender-3 S1 à 361 € au lieu de 437 €

Cette imprimante 3D est compatible avec les différents types de filaments les plus courants, mais elle propose en plus un lit chauffant qui permet d’éviter les problèmes d’adhérence…et donc le gaspillage. Il est possible de lancer des impressions depuis son PC en USB ou en mode autonome depuis vos fichiers sur carte micro SD. L’appareil permet de faire des impressions assez volumineuses en une seule pièce avec une précision de 100 microns. Bien sûr elle autorise la reprise d’impression en cas de panne de courant et elle détecte même si vous avez assez de filaments : encore une mesure anti-gaspillage. L’écran tactile couleur est très agréable à utiliser et bien sûr la Creality Ender- S1 est pilotable depuis un PC (Windows, Linux) ou un Mac.

La Creality Ender-3 S1 Pro à 475 € au lieu de 570 €

Proposée actuellement à 475 € chez notre partenaire Geekbuying, cette Creality Ender-3 S1 Pro permet de réaliser des impressions conséquentes grâce à son volume maximum de 220 x 220 x 270 mm. En outre, la machine embarque un lit chauffant capable d’atteindre les 110 degrés en moins de 3 minutes. Notez que la plaque chauffante est d’ailleurs amovible, ce qui permet de retirer ses modèles 3D plus facilement une fois refroidi. Et grâce à un système d’alimentation électrique certifié UL, votre imprimante sera protégée contre les surtensions inattendues. Dans le même ordre d’idée, la Creality 3D Ender 3 S1 Pro propose une fonctionnalité de reprise de l’impression. En cas de coupure de courant, votre impression va reprendre exactement là où elle s’est arrêtée, vous permettant de ne pas perdre votre travail. Compatible avec les principaux types de filaments du marché (PLA, ABS, Wood, TPU, gradient color, fibre de carbone, etc.), elle se montre particulièrement précise (0,1 – 0,4 mm avec une épaisseur de 0,01 mm) et offre une compatibilité avec de nombreux types de fichiers.