Bon Plan : 2 véhicules électriques Eleglide en promo

La trottinette et le vélo électrique Eleglide S1 Plus et Eleglide M1 Plus sont en ce moment à -239 € et -195 € chez notre partenaire Geekbuying. L’occasion ou jamais de quitter votre condition de piéton…

Parmi les promos flash du Cyber Monday chez Geekbuying, nous vous avons sélectionné deux véhicules électriques à très bons prix : la trottinette pliante Eleglide S1 Plus et le vélo à 21 vitesses Eleglide M1 Plus… Non seulement les promos sont alléchantes, mais en plus, ces produits sont livrés depuis l’Europe sans frais de douane et sans frais de port.

La Eleglide S1 Plus à 319 € au lieu de 558 €

Envie de fendre la bise à travers la jungle urbaine ? La Eleglide S1 Plus est une trottinette 5 étoiles qui se plie très facilement (guidon compris) pour un encombrement réduit en voiture ou dans les transports en commun. Elle est équipée de véritables pneumatiques 10 pouces (et pas des roulettes en plastique), d’un moteur de 400 W, de freins à disque arrière, d’un large repose-pied, d’un absorbeur de chocs à l’avant et d’un éclairage LED très puissant. Il est possible de régler sa vitesse de croisière sur 9, 18 ou 24 km/h depuis l’écran LCD qui affiche aussi la quantité d’énergie restante et le nombre de kilomètres qu’il vous reste à parcourir. Avec une charge complète, il est possible de faire jusqu’à 45 km de trajet.

Affichée à 558 €, la trottinette se retrouve en ce moment à 329,99 €, mais vous aurez encore 10 € de réduction avec le code NNNGKBFR032.

Le Eleglide M1 Plus à 744 € au lieu de 939 €

Si vous préférez l’action, le vélo électrique Eleglide M1 Plus est une solution plus sportive. En effet, ce dernier dispose de 5 modes d’assistance : à vous de choisir l’effort que vous devez accomplir pour faire votre trajet. Le M1 Plus embarque un moteur de 500 W (couple de 45 N par mètre), des jantes 27 pouces, une suspension mécanique et un dérailleur Shimano de 21 vitesses. Grâce à sa batterie de 12 500 mAh vous pourrez parcourir un maximum de 100 km (25 km/h max). Fait pour le grand air, il dispose d’un mode 6 km/h qui permet aux sportifs de pousser l’appareil dans les cotes trop pentues. Une super affaire à ce prix !

Ce vélo électrique haut de gamme coûte normalement 939 €, mais en ce Cyber Monday il est affiché à 760 €.

Vous profiterez d’une réduction supplémentaire avec le code NNNGKBFR05 pour un total final de 744,99 €.