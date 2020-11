Bon plan : 2 tapis de marche pliables et compacts en promo

🔥 Xiaomi Youpin A1 Pro : une réduction de 228 € !

► Prix : 461 €



Sorti au prix de de 689 €, le Xiaomi Youpin A1 Pro est en ce moment à 461 €. C’est un appareil solide en alliage d’aluminium, mais il est aussi silencieux grâce à son moteur sans balais («brushless»). Le point fort de cet appareil c’est son côté compact puisqu’une fois replié il n’occupe que 0,44 m² au sol (82 x 54 cm pour 13 cm d’épaisseur). Il se range donc n’importe, est facilement transportable grâce à ses deux petites roues ou et est opérationnel en moins d’une minute. Ce tapis permet de se déplacer entre 0,5 et 6 km/h ce qui correspond à une marche sportive. L’appareil dispose d’un afficheur LCD, d’une télécommande et est compatible avec l’appli Mi Fit.

Les + du A1 Pro :

228 € de réduction !

Pliable, silencieux et solide

Pour garder la forme chez soi

🔥 Xiaomi Youpin C1 : pas cher et de qualité

► Prix : 335 €



Le Youpin C1 est le petit frère du A1 Pro. Il est lui aussi pliable et compact pour pouvoir le ranger facilement (85 x 52 cm pour 14 cm d’épaisseur) et est livré avec sa télécommande. L’appareil est aussi solide puisqu’il résiste à une charge de 110 kg. Silencieux, il dispose d’une protection enfant et d’une compatibilité avec l’appli Mi Fit. Le WalkingPad C1 est idéal pour faire de l’exercice à la maison ou pendant les pauses de travail sans prendre beaucoup de place. C’est un choix parfait pour l’entraînement quotidien et un bon moyen de soulager les maux de dos ou d’articulations.

Les + du C1 :