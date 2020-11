Bon plan : 2 tablettes Android en promo à moitié prix !

La majeure partie des constructeurs ont déserté le marché des tablettes et sans aller chercher des appareils Apple ou Samsung à 500, 700 ou 1200 €, on peut bien sûr trouver des produits abordables sans être «cheap». C’est le cas de ces deux tablettes Teclast : la P20HD à 100 € et la M18 à 144 €.

Teclast P20HD à 100 € au lieu de 192 € (-48%)



La Teclast P20HD est une tablette surprenante pour son prix : un châssis en métal, une compatibilité Android 10, une magnifique dalle 10.1 pouces (25,6 cm), un processeur 8 cœurs cadencé à 1,6 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible à 192 Go. Cette tablette dispose aussi d’une compatibilité avec le WiFi dual band de 5ème génération, du Bluetooth 5, d’une prise USB-C, de haut-parleurs stéréo et d’une grosse batterie de 6000 mAh. La possibilité de profiter de la connectivité 4G est un plus indéniable pour les nomades. Une bien belle tablette à un prix imbattable !

Les + de la Teclast P20HD :

Un bien bel écran

Android 10

Un très bon rapport qualité/prix

Teclast M18 à 144 € au lieu de 298 € (-52%)



Plus chère, la Teclast M18 est aussi mieux équipée avec une batterie plus volumineuse de 8000 mAh, un écran plus grand de 10,8 pouces (2560 x 1600 2.5K Ultra HD) et plus d’espace de stockage avec 128 Go (extensible à 256 Go). Notons aussi la présence d’une puce elle aussi plus puissante (MediaTek Helio X27 10 cœurs)… Cette tablette se transforme aussi en PC portable en lui ajoutant un clavier vendu séparément à 31 €.

Les + de la Teclast M18 :