Bon plan : 2 smartphones blindés et étanches à moins de 150 €

Pour les activités d’extérieur, le travail de chantier, le bricolage, le camping, les sports extrêmes, il vaut mieux disposer d’un smartphone «bis» dans lequel placer sa carte SIM. Étanches, solides, anti-chute, résistants au froid et à la chaleur, ces deux smartphones sont également bon marché et performants…

► Ulefone Armor 8 : le plus récent

Prix : 147 € (frais de port inclus)



Le Armor X8 est le plus récent de cette gamme «rugged» signée Ulefone. C’est un beau bébé avec un large écran 6,1 pouces (15,5 cm) et surtout livré avec Android 10. Ce n’est pas son seul avantage puisqu’il propose une certification IP69K. C’est au-dessus de la certification IP68 puisqu’avec cette dernière, l’appareil peut être passé au jet de vapeur haute pression. Vous ne risquez donc pas de l’endommager en le faisant tomber dans une flaque d’eau… C’est même tout l’inverse puisqu’il permet de prendre des photos et des vidéos sous l’eau avec ses trois capteurs (un principal de 16 mégapixels, un objectif macro et un dernier pour la profondeur de champ). Il est aussi très à l’aise avec la poussière, la boue, le froid, la chaleur et les chutes sur le béton. Vous pouvez aussi l’utiliser avec des gants en extérieur : il est fait pour ça.

Côté performances, on pourra compter sur un processeur tout terrain MediaTek Helio P60 avec 4 Go de RAM (et 64 Go de stockage extensible à 256 Go). Enfin grâce à sa batterie de 5580 mAh, vous pourrez vous tenir éloigné d’une prise de courant pendant presque quatre jours. Notons aussi la présence d’un bouton supplémentaire programmable pour alerter quelqu’un ou un service d’urgence d’un seul geste.

Les + du Ulefone Armor 8 :

Android 10

Belle autonomie

Certification IP69K

► Ulefone Armor X5 : le plus compact

Prix : 117 € (frais de port inclus)



Pour moins de 120 € avec les frais de port compris, ce Ulefone Armor X5 propose aussi une certification IP69K : un must ! Il propose aussi une batterie assez conséquente de 5000 mAh, un processeur MT6763 avec huit cœurs, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible à 128 Go). Plus compact que le Armor 8, il propose un écran de 5,5 pouces (14 cm), mais il reste tout aussi à l’aise en photo grâce à deux capteurs dorsaux. Il est lui aussi résistant aux chocs et aux températures extrêmes (de -20°C à +60°C). Enfin, il embarque aussi 8 outils sous forme d’application assez sympa pour les bricoleurs : niveau à bulle, lampe torche puissante, boussole, loupe, fil à plomb, etc.

Les + du Ulefone Armor X5 :