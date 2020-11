Bon Plan : 2 excellents smartphones à moins de 200 €

Le Black Friday a été repoussé par les commerçants français (même s’ils ont quand même trouvé d’autres noms pour faire leurs promos en ligne), mais chez Gearbest les offres battent leur plein et on trouve en ce moment deux smartphones très intéressants à moins de 200 € : Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le POCO X3 NFC, deux champions de l’autonomie et du rapport qualité/prix.

► Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 187 €



Difficile de faire mieux à moins de 200 € puisque ce Redmi Note Pro propose un processeur Snapdragon 730G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran de 6,67 pouces (16,9 cm), une batterie de 5020 mAh, une charge rapide 30W (passez de 12 à 62 % en un peu plus de 30 minutes), le WiFi 5 Dual Band, mais surtout un capteur photo de 64 mégapixels et trois autres objectifs pour des clichés impeccables en toutes circonstances (ultra grand-angle, portrait et macro). Le smartphone est proposé en gris, bleu et vert alors dépêchez vous pour pouvoir choisir votre modèle ! Pas de code à entrer pour profiter de la réduction, c’est une vente flash…

Les + du Note 9 Pro :

Belle autonomie et charge rapide

Complet en photo

Bel écran

Pour voir notre test du Note 9, c’est par ici que ça se passe »

► Le POCO X3 NFC à 176 €



Le POCO X3 NFC est un appareil qui tourne sous Android 10 avec une puce Snapdragon 762G épaulés par 6 Go de RAM (avec 64 Go de stockage). L’écran LCD de 6,67 pouces (16,9 cm) affiche un rafraîchissement de 120 Hz : une fluidité bien meilleure que les classiques écrans 60 Hz. Côté photo, on compte un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un objectif macro pour prendre des clichés de très près et un objectif pour la gestion de la profondeur des portraits. Mais le meilleur est bien sûr l’objectif principal de 64 mégapixels qui permet de capturer les moindres détails d’une scène ou d’un visage, de jour comme de nuit.

Côté autonomie, c’est aussi bien que le Note 9 Pro car la batterie de 5160 mAh lui assure une endurance de 2 jours minimum avec une charge rapide 33 W qui fait passer votre jauge de 8 % à 68 % en 30 minutes ! La version avec 64 Go de stockage vous semble un peu légère ? La version avec 128 Go est aussi en promo à 193 € mais rappelons que vous pouvez ajouter de la mémoire via carte SD sur le modèle le moins cher. Voir notre test du POCO X3 »

Les + du POCO X3 NFC :

Un écran 120 Hz magnifique

Endurant avec une charge rapide

À l’aise en photo et vidéo 4K