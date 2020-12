Black Shark, ROG Phone : Les deux meilleurs smartphones gaming du moment en promo !

Pour les gamers et les utilisateurs très «à cheval» sur les performances, il existe une catégorie de smartphone un peu particulière. Il n’y a que deux marques très compétitives dans ce segment : Black Shark détenue à 60 % par Xiaomi et la gamme Republic of Gamers (ROG) d’ASUS. Au programme : puce puissante, écran à rafraîchissement élevé, retard tactile au plus bas, refroidissement liquide, plusieurs antennes WiFi et des accessoires supplémentaires (manettes, ventilateur, etc.)

► ASUS ROG Phone 3 : La plus belle configuration

Prix : 591 €

Le ROG Phone 3 d’ASUS embarque la puce la plus puissante du moment, la Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,59 pouces (16,7 cm) d’excellente facture avec un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz (au lieu de 60 Hz pour le commun des mortels) ! La batterie de 6000 mAh promet deux jours d’autonomie et l’assurance de ne pas tomber en rade en pleine partie. La charge rapide de 30W fait aussi des étincelles puisque vous passerez de 8 à 100 % en un peu plus d’une heure.

La photo n’a pas été oubliée avec un objectif principal de 64 mégapixels très bon de jour comme de nuit, un ultra grand-angle performant et un module macro. Bien sûr, pour les gamers, plusieurs accessoires sont vendus séparément : écran annexe, manettes amovibles, ventilateur, etc. Si vous désirez en savoir plus, nous avons rédigé un test complet du ROG Phone 3.

Les + du ROG Phone 3 :

Écran 144 Hz et batterie de folie

Appareil très puissant compatible 5G

Design soigné

► Black Shark 3 : un bon rapport qualité/prix

Prix : 468 €

Black Shark fait ici l’impasse sur le rafraîchissement à 120 ou 144 Hz pour proposer un mode 90 Hz compatible avec tous les jeux du marché. L’écran proposé est une belle dalle de OLED de 6,67 pouces (16,9 cm) tandis que la puce choisie est la même que son concurrent : la très performante Snapdragon 865 adossée ici à 8 Go de RAM. Notons d’ailleurs que comme l’appareil de chez ASUS, le Black Shark 3 est compatible 5G. La batterie de 5000 mAh est excellente en plus de proposer une charge rapide de 65 W qui fait des merveilles.

Côté photo, on trouve trois capteurs, dont un ultra grand-angle et un uniquement dédié à la gestion des portraits. L’objectif principal de 64 mégapixels est excellent de jour comme de nuit et comme pour son concurrent, on trouvera bons nombre d’accessoires à acheter séparément. Si vous désirez en savoir plus, nous avons rédigé un test complet de la bête.

Les + du Black Shark 3 :