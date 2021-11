Black Shark : les écouteurs Lucifer T1 et la souris Mako M1 en promo

Black Shark Lucifer T1 à 23,99 €

Si vous aimez les accessoires pour gamer avec une signature bien reconnaissable, les écouteurs sans fil Black Shark Lucifer T1 se posent là. Reconnaissables en mille, ils sont équipés de la dernière version Bluetooth 5.2 dual mode d’une portée de 10 mètres. L’autonomie des Lucifer T1 fait partie de ses points forts avec des accus de 40 mA dans chaque écouteur et un boîtier de rangement qui délivre 400 mA ce qui fait 3h30 d’endurance portée à 35 heures en cumulé. Les Black Shark Lucifer T1 sont aussi certifiés IPX4, ils disposent de drivers surdimensionnés de 10 mm et de 2 micros par écouteur pour améliorer la suppression des bruits de fond et offrir une communication de qualité. Difficile de faire plus simple au niveau de la connexion puisqu’il suffit de sortir les écouteurs du boîtier pour qu’ils se connectent automatiquement avec le dernier appareil appairé. Enfin, ces écouteurs affichent des effets lumineux dynamiques de couleur verte : signature de la marque. Du 15 au 21 novembre, vous pourrez acquérir les Black Shark Lucifer T1 pour 23,99 € au lieu de 39,99 € avec le code promo 2A9F2G5H.

Ce prix réduit sera identique lors du prochain Black Friday.

Black Shark Mako M1 à 23,99 €

La Mako M1 est une souris pour gamer équipé d’une batterie amovible lui permettant de jouer pendant 17 heures. Cette dernière se recharge via son câble USB-C en nylon tressé de 1,8 mètre. Elle est livrée avec deux coques interchangeables : une solide et une plus légère en nid d’abeille. Si vous recherchez la légèreté, vous pouvez retirer la batterie, brancher la souris avec son câble et utiliser la seconde coque pour un poids record de 90 grammes. La souris est équipée de 6 boutons programmables et d’un réglage précis de la résolution pour un maximum de 10.000 DPI avec une fréquence variable (de 125 à 1000 Hz). Solide avec un cycle de vie de 30 millions de clics et très réactive avec une faible latence : la Mako M1 propose aussi un rétroéclairage dynamique avec 10 effets lumineux y compris pour la roulette de défilement. Affichée à 29.99 €, la Black Shark Mako M1 est proposée à 23,99 € avec le code DGIWPDEN du 15 au 21 novembre.

