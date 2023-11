Black Friday: des réductions jusqu’à -1700 € chez AllPowers

Les « power stations » sont des appareils assez récents. Il s’agit en fait de batterie portable ou transportable qui se recharge sur secteur ou via des panneaux solaires pour ensuite alimenter en électricité des appareils très variés : ordinateur, smartphone, réfrigérateur, drone, projecteur, four, perceuse, radiateur, sèche-cheveux, rasoir électrique, téléviseur, grill, lampe, fer à repasser, machine à café, micro-ondes, etc.

Si cela fonctionne à l’électricité, il est possible de le brancher !

Ce type d’appareil est conçu pour les campeurs, les bricoleurs, mais aussi les fêtards qui squattent les plages, les adeptes du jardinage, les plaisanciers qui n’ont pas l’électricité sur leur bateau, etc. Ils sont aussi précieux pour les personnes qui transforment un véhicule utilitaire en camping-car : c’est la mode en ce moment !

AllPowers : le spécialiste de la « power station »

Le site AllPowers s’est fait une spécialité de ce type d’appareil avec des « power stations » très puissantes qu’il est possible de transporter ou des modèles un peu plus modestes en puissance, mais « portable ». On trouve aussi les fameux panneaux solaires permettant de se passer d’une recherche sur secteur et de tonnes d’autres accessoires pour vos activités : câble, contrôleur de charge, adaptateur en tout genre,

sac de transport, etc. Si l’acquisition d’un tel appareil vous intéresse, vous devez absolument faire un tour chez AllPowers d’autant que jusqu’au 30 novembre vous allez profiter des offres Black Friday sur le site avec des réductions jusqu’à -1700 €.

AllPowers R600 à 219 € au lieu de 319 €

C’est notamment le cas sur le modèle R600 qui permet de recharger jusqu’à 9 appareils en même temps grâce à ses multiples branchements. C’est l’appareil le moins onéreux de la gamme, il est pourtant très intéressant avec sa puissance de 600 Watts, ses batteries LiFePO4 qui permettent plus de 3500 cycles de charge/décharge, la possibilité de le recharger sur une prise allume-cigare, sur panneau solaire ou sur secteur. Un très bon rapport qualité/prix.

AllPower R3500 à 1699 € eu lieu de 3399 €

La AllPowers R3500 est l’appareil qui vaut le plus le coup pendant le Black Friday avec une réduction de 1700 € ! C’est un appareil destiné aux vadrouilleurs qui veulent alimenter tout type d’appareils : frigo, four, ordinateur, climatiseur, etc. Il faut dire que la machine déploie 3500 Watts avec une puissance maximum de 7000 Watts autorisée. Elle est aussi compatible avec une grande quantité de câbles et de branchements. Comme la R600, on peut la recharger avec des panneaux solaires ce qui en fait une « power station » particulièrement polyvalente et endurante.

AllPowers R2500 à 1199 € au lieu de 1999 €

Encore une belle réduction pour ce modèle R2500 qui développe une puissance de 2500 Watts (4000 max). Idéal pour les bricoleurs et les campeurs, l’appareil est très riche en connectique et se pilote avec l’application idoine. Une belle réduction de 800 € !

AllPowers S2000 Pro à 909 € au lieu de 1299 €

La AllPowers S2000 Pro constitue la solution idéale pour alimenter votre domicile en cas de panne de courant ou pour disposer du nécessaire lors que vos vacances. Il convient aussi parfaitement pour équiper un van aménagé ou une cabane de jardin. Une solution intermédiaire qui est en ce moment proposée avec une réduction de 300 €.

Notez enfin que chez AllPowers, les appareils sont garantis entre 2 et 5 ans, qu’il sont livrés gratuitement et rapidement et que vous avez 30 jours pour retourner le produit si vous n’êtes pas satisfait.