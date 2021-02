Autonome, puissant et connecté, le robot aspirateur Lenovo X1 passe à 279 €

Profitez de cette vente flash sur Gearbest pour vous équiper du très performant robot aspirateur Lenovo X1. Il est disponible à 279,51 euros. Une excellente affaire sachant qu’on le trouve généralement aux alentours des 400 euros. Ce modèle propose une multitude de fonctionnalités que l’on retrouve également sur les modèles plus chers tels que le Roborock S6 de Xiaomi. Le Lenovo X1 offre 3 modes de nettoyage : aspiration, balayage, aspiration et nettoyage.

Il intègre un système de navigation avec algorithme Lidar LDS + SLAM mais aussi une carte de haute précision, pour une cartographie et planification intelligente et complète de l’itinéraire. Ce robot connecté est également en mesure de résoudre certains problèmes qu’il est susceptible de rencontrer.

Il peut par exemple dans le cas où il se coincerait par inadvertance sous un meuble où par un câble, identifier ce problème et le résoudre par lui-même. S’il rencontre à deux reprises les mêmes problèmes, il dispose d’un système d’avertissement qui lui permet de vous informer des difficultés qu’il rencontre afin que vous puissiez configurer une zone restreinte.

Autonome et à la fois puissant (2200 Pa), le robot aspirateur Lenovo X1 est également peu bruyant (55 db en mode silence), et embarque 7 modes d’optimisations de réduction de bruit. Il intègre en outre une batterie de 3000 mAh, et se recharge automatiquement lorsque son niveau de batterie est faible. Après une charge complète, il reprend là ou il s’est arrêté et évite donc un nettoyage répété. On retrouve aussi un grand bac à poussière de 585 ml, ainsi qu’un réservoir d’eau de 170 ml.

Enfin, cerise sur le gâteau, le Lenovo X1 peut également être contrôlé directement depuis votre smartphone et prend aussi en charge l’assistant vocal Alexa d’Amazon, vous permettant de le commander à distance, directement par la voix.

Pourquoi conseillons-nous ce robot aspirateur ?