Asus, Xiaomi, Sharp… : 4 excellents smartphones de 100 € à 200€

► Xiaomi Redmi 9C : le moins cher – 99 €



Le Xiaomi Redmi 9C un appareil à moins de 100 € qui propose un écran HD+ 6,3 pouces (16 cm), une belle batterie de 5000 mAh et une puce MediaTek Helio G35 polyvalente avec 3 Go de RAM. Côté stockage, on pourra compter sur une mémoire de 64 Go extensible à 512 Go via carte microSD. Si on ajoute le NFC pour le paiement sans fil et la triple caméra à l’arrière (13 MP + macro 2MP + portrait 2MP), c’est le meilleur rapport qualité/prix de chez Xiaomi sur cette gamme.

Les + du Xiaomi Redmi 9C :

Grosse autonomie

Disponible en 3 couleurs

Polyvalent

► Sharp Aquos V : une puce puissante – 125 €



Le fabricant japonais Sharp propose ici un smartphone compact (5,9 pouces de diagonale soit 14,9 cm) avec Android 9 et la possibilité d’utiliser 2 cartes SIM. Côté performance, il s’agit d’un smartphone très solide puisqu’il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 835 (8 cœurs cadencés à 2,35 GHz max) avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage extensible. Bien sûr, la partie photo n’a pas été oubliée avec un capteur principal de 13 mégapixels (ouverture f/2) + un module pour réussir ses portraits. La batterie de 3090 mAh autorise une autonomie de deux jours. Bien sûr le capteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale font aussi partie des fonctionnalités. Un smartphone de choix pour les petits budgets et les allergiques à Xiaomi…

Les + Sharp Aquos V :

Belle puce Snapdragon 835

La puissance à petit prix

Il sera chez vous en moins de 10 jours

► Asus ZenFone 5 : le plus équilibré – 137 €



Le Asus ZenFone 5 est un excellent smartphone doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 636 épaulée par 4 Go de RAM. L’écran de 6,2 pouces (15,7 cm) est de très bonne facture avec une définition confortable de 2246 x 1080 pixels. Côté autonomie, vous pourrez vous tenir éloigné de votre chargeur pendant au moins deux jours grâce à sa batterie de 3300 mAh. L’appareil embarque un mémoire flash de 64 Go, mais il est aisé d’ajouter une carte micro SD pour ajouter de l’espace jusqu’à 512 Go. Pour la photo, vous pourrez compter sur deux modules complémentaires : un objectif de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 MP. Enfin, le ZenFone 5 est expédié de France : pas de risque de frais de douane surprise et une livraison rapide.

Les + du Asus ZenFone 5

Très bel appareil avec un écran très sympa

Solide en photo

Il sera chez vous en moins de 10 jours

► Xiaomi Redmi Note 8 Pro : le plus complet – 193 €



Juste sous la barre des 200 €, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro règne en maître incontesté, même après la sortie de la série 9. Ce bel appareil orange propose une puce Mediatek Helio G90T véloce aidée par 6 Go de mémoire vive : il est donc à l’aise pour tout type d’utilisation. Il embarque aussi un bel écran traité antichoc de 6,3 pouces (16 cm) avec une résolution de 2340 x 1080 pixels et une batterie de 4500 mAh qui lui confère une autonomie de champion (3 jours en utilisation standard). Côté photo, c’est le meilleur de cette sélection avec un très bon module de 64 mégapixels compatible 4K, un objectif dédié aux portraits pour la découpe des visages, un ultra grand-angle de 8 MP, et un module macro pour les photos de très près. Un joli cadeau à faire ou à se faire. Lui aussi est expédié en moins de 10 jours…

Les + du Redmi Note 8 Pro :