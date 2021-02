Asus Rog Phone 3 : le meilleur smartphone gaming est en promo !

Vous cherchez un smartphone dédié au jeu ? L’Asus Rog Phone 3 est à ce jour le modèle le plus adapté à cet usage. Doté de 512 Go de mémoire interne, d’une mémoire RAM de 12 Go et du processeur ultra puissant Qualcomm Snapdragon 865+, il fait l’objet d’une promotion immanquable du coté de l’enseigne en ligne Rakuten.

L’Asus Rog Phone 3 que l’on trouve généralement aux alentours des 1 000 euros dans sa configuration avec 512 Go de mémoire interne et 12 Go de RAM est en promotion du coté de Rakuten qui le propose à 816 euros, soit pratiquement 200 euros de réduction. La livraison vers la France coûte 12,99 € et elle est assurée en 7 jours ouvrés par le vendeur.

Elle se fait en recommandé, avec suivi et remise contre signature. Si vous êtes membre du Club R, vous avez également 24,48 € offerts à valoir sur vos prochains achats. L’inscription au Club R est gratuite et vous permet de bénéficier de nombreux avantages.

Asus Rog Phone 3 : le smartphone gaming conçu par des gamers

Le Rog Phone 3 d’Asus que nous avons testé l’an dernier arbore un superbe écran AMOLED de 144 Hz / 1 ms avec une profondeur des couleurs évaluée à 10-bits d’une diagonale de 6,59 pouces (16,7 cm 2340 x 1080 pixels). Ce dernier peut par ailleurs être configuré en 60, 90 et 120 Hz afin de répondre au mieux à vos besoins du quotidien.

Le smartphone est paré pour les jeux 3D avec notamment la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 865+, épaulé par 12 Go de mémoire RAM (plus que la majorité des PC d’aujourd’hui) et une mémoire interne de 512 Go au standard UFS 3.1. Cela laisse largement d’espace en vue d’installer un grand nombre de jeux et applications.

En outre sa compatibilité 5G, le smartphone est également équipé du Bluetooth 5.1, ainsi que d’une batterie de 6 000 mAh compatible avec la recharge rapide 30W. Cela lui permet de gagner de 0 à 100 % en 63 min – et de 8 % à 68 % en 35 min.

Enfin, la partie photo du terminal est tout aussi bonne que celle du jeu avec la présence de trois capteurs : un capteur principal à grand angle Sony IMX686 de 64 mégapixels, un capteur ultrawide de 13 mégapixels et une caméra avec objectif macro. À l’avant se trouve également un objectif haute qualité de 24 MP pour les selfies.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?