Aspirateurs intelligents : les promos du 11/11 de ILIFE chez AliExpress

Fondé en 2010, ILIFE est devenu un fabricant spécialisé dans les aspirateurs robots et les machines à laver le sol. Les produits ILIFE sont innovants et promettent une vie plus simple, plus facile et plus intelligente pour des millions de familles dans le monde entier. En ce moment, la firme propose une opération spéciale pour la fête chinoise du 11/11. C’est ainsi que du 1er novembre au 11 novembre, ILIFE propose des réductions très importantes sur son site de vente AliExpress.

► Le ILIFE A11 à -53 % !

Commençons par le ILIFE A11 qui passe de 694,95 € à 329,99 €, soit une grosse réduction de -53 % spécialement pendant cette période (avec toutes les réductions cumulées). Le A11 est un aspirateur robot qui prend en charge le contrôle vocal via Alexa et qui embarque la technologie LiDAR avec l’algorithme CV-Slamm qui offre des performances de nettoyage très efficaces en scannant et en programmant rapidement les meilleurs itinéraires dans votre domicile. Il ne se cogne pas aux murs : il voit son environnement grâce à plus de 3000 instructions par seconde et une portée de 8 mètres améliorant ainsi la cartographie de votre domicile de 50 % par rapport au concurrent. De plus, l’A11 peut reconnaître plusieurs niveaux de la maison et mémoriser intelligemment la carte pour nettoyer le niveau suivant.

L’A11 fournit une puissance d’aspiration allant jusqu’à 4000 Pa avec 4 niveaux de puissance. Par rapport aux aspirateurs ordinaires du marché, la puissance est doublée, ce qui permet de collecter toutes sortes de saletés et de débris et d’améliorer l’efficacité du nettoyage. La batterie de 5200 mAh augmente la durée de fonctionnement à 3 heures pour un cycle de nettoyage avec une charge complète, nettoyant une zone de 250 m². Lorsque la batterie est faible, le A11 retourne automatiquement à la station de charge pour être rechargé et continuer son travail. L’A11 est un aspirateur très puissant, mais il passe aussi la serpillière. Il est doté d’un réservoir d’eau qui permet de faire le sol en même temps que d’aspirer des détritus. La combinaison d’un réservoir d’eau de 200 ml et d’un réceptacle pour la poussière de 300 ml améliore l’efficacité du nettoyage. Avec l’A11, vous ne verrez plus le ménage de la même manière…

► Le ILIFE W150 à -57 % !

L’ILIFE W150 est un nettoyeur de sols 3 en 1 qui intègre le balayage, le lavage et l’autonettoyage. Discret, le W150 adopte une nouvelle technologie de nettoyage à faible consommation. Il est doté d’un rouleau éponge flexible en polymère spécialement étudié d’une longueur de 285 mm. Le système est simple : il injecte de l’eau dans le rouleau et l’eau usée est réaspirée dans la machine et stockée dans un réservoir que vous allez toute simplement vider dans l’évier ou les toilettes. Le rouleau peut absorber la poussière, les particules solides et les taches pour un nettoyage impeccable de tous les sols durs de votre domicile. Habituellement, un nettoyeur de sol dur sans fil peut fonctionner jusqu’à 35 minutes, mais le W150 fait mieux avec une autonomie de 70 minutes ! Le W150 est affiché à 245,31 € avec toutes les réductions…