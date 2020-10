Aspirateur robot pas cher : le 360 C-50 à 129 €

Les aspirateurs robots ne sont plus des appareils qui coûtent 350 ou 400 €. De plus en plus perfectionnés, on les trouve aussi à des prix de plus de plus en plus abordables. C’est le cas de ce modèle C-50 de marque 360 qu’on peut en ce moment acquérir pour 129 €. Cerise sur le gâteau, l’appareil sera livré en moins de 10 jours depuis l’Union européenne…

Vous en avez marre de sortir votre aspirateur de 15 kg du placard et de le passer avec son fil à la patte et son tuyau relou ? Pourquoi ne pas vous libérer de cette tâche en achetant un aspirateur robot ? Vous pouvez le programmer depuis son appli pour qu’il s’acquitte de sa tâche quand vous êtes au travail par exemle. Il suffit d’appuyer sur son unique bouton pour qu’il se mette en route, mais vous pouvez aussi le contrôler en direct depuis l’appli 360 ou avec sa télécommande. Pas de problème en cas d’obstacle puisque qu’il peut s’orienter tout seul grâce à ses capteurs.

Mais ce 360 C-50 va plus loin : il passe aussi la serpillière ! Il diffuse de l’eau via des petites buses pour éponger ensuite avec un tissu absorbant. Remplissez le réservoir d’eau et il fera le sol en un tour de main. Il est d’ailleurs livré avec un réservoir à poussière de 510 ml et un réservoir d’eau de 300 ml. L’autre chose surprenante c’est son prix : seulement 129 € pour un type d’appareil qui était encore vendu plus de 300 € il y a encore quelque temps.

4 modes : silencieux, standard, puissant et MAX

Côté autonomie, l’aspirateur se recharge tout seul à sa base lorsqu’il n’a presque plus de batterie et son accu permet de nettoyer 150 m² en une seule charge (puissance 2600 mAh). Le C-50 propose 4 modes d’aspiration de 600 Pa à 2600 Pa (la plupart des aspirateurs proposent rarement au-dessus de 2000 Pa) allant du plus silencieux au plus puissant. Idéal pour aspirer des poils d’animaux dans la moquette ou un tapis. Notez qu’il peut aussi franchir de petits obstacles grâce à ses roues montées sur ressorts et qu’il propose un mode pour passer exclusivement sur les bordures de votre domicile.

Vous renversez quelque chose ? Utilisez le mode « spiral spot » qui s’occupera uniquement de ce petit périmètre. Avec son diamètre de 31 cm et sa hauteur de 8 cm il passe partout, y compris sous les meubles, les lits et les canapés. Vous pouvez aussi le laisser bosser à l’étage puisqu’il intègre des capteurs de vide. Enfin, il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Pourquoi conseillons-nous le 360 C-50 ?

Il passe l’aspirateur ET la serpillière !

Il sera chez vous en moins de 10 jours

Grand pouvoir aspirant (2600 Pa) et mode silencieux

Vidéo de test :