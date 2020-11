Antivirus en promo : Bitdefender Total Security à -60%

Jusqu’au 14 décembre 2020, la suite logicielle de sécurité de Bitdefender est en promotion à -60%. Normalement proposée à 79,99 €, vous pouvez l’obtenir à 32 €. Bitdefender Total Security propose la protection de 5 appareils à la maison (Windows, Mac, iOS et Android) avec des fonctionnalités étendues. On trouve en effet un antivirus, mais également un VPN, un antivol, une protection de la Webcam, un gestionnaire de mots de passe, etc.

Pour se démarquer, les gros éditeurs proposent bien plus qu’un simple antivirus dans leur formule payante. Bitdefender ne déroge pas à la règle et dans la suite de sécurité Bidefender Total Security, on trouve énormément de fonctionnalités avancées : un contrôle parental pour protéger vos enfants en ligne, un VPN sécurisé pour une confidentialité totale, des technologies novatrices pour vous protéger contre les attaques « 0 day » et une détection imbattable des menaces pour stopper les malwares sophistiqués.

La formule d’un an est en ce moment en promotion : elle passe de 79,99 € à 32 € pour la protection de 5 appareils (Windows, Mac, iOS et Android). Selon l’appareil sur lequel vous allez installer l’antivirus, il activera des fonctionnalités complémentaires dont voici la liste :

Windows > Protection en temps réel, prévention des menaces réseau, antispam, anti-phishing, anti-ransomware, analyse de vulnérabilité, VPN, anti-tracker, antivol, protection de la webcam, gestionnaire de mot de passe, destruction de fichiers, protection sur les réseaux sociaux, etc.

Android > Antivol, protection Web, analyse des applications avant l’installation, aucun impact sur l’autonomie, protection WiFi, VPN, confidentialité des comptes.

iOS > Protection Web, protection WiFi, VPN, confidentialité des comptes.

Pourquoi conseillons-nous Bitdefender Total Security ?

Une économie de 48 €

5 appareils protégés (Windows, Mac, iOS et Android)

Contrôle parental, gestionnaire de mot de passe et antivol inclus

C’est la période des soldes pour les antivirus ! Norton aussi fait des offres avec son produit Norton 360 Deluxe. C’est aussi une solution tout-en-un pour protéger 5 appareils à la maison : PC Windows, Mac, iOS ou Android. Cette protection est proposée à 39,99 € au lieu de 94,99 € ».