Alfawise U30 : la valeur sûre des imprimantes 3D à petit prix

Vous cherchez une imprimante 3D pour débuter ? L’Alfawise U30 est un modèle très populaire, proposé en ce moment au prix réduit de 166 euros chez Gearbest. Pour profiter de ce tarif avantageux, vous devez renseigner le code promo GBALFAU30IT.

Alfawise U30 : une des meilleures imprimantes 3D pour débuter

D’excellente facture, l’Alfawise U30 est une imprimante 3D très abordable qui propose de nombreux atouts. Tout d’abord, elle assure une compatibilité avec la majorité des filaments du marché. Vous pourrez facilement réaliser des impressions volumineuses en une seule fois étant donné qu’elle propose un volume maximum de 220 x 220 x 250 mm.

Ensuite, elle embarque des fonctionnalités que l’on retrouve généralement sur les modèles plus chers telles que : un lit chauffant, un écran tactile couleur qui vous donne des indication sur les températures, la force de ventilation ou bien encore la progression de l’impression, la détection de fin de filament, la reprise d’impression après une coupure de courant, etc…

A noter que l’Alfawise U30 est livrée semi-assemblée. Cela signifie qu’il faudra finir de la monter vous-même. Cela dit, tout est bien expliqué et il faut, selon le fabricant, entre une heure et une heure trente d’assemblage afin de pourvoir la mettre en service. Pour moins de 200 euros, cette imprimante 3D Alfawise U30 représente donc une excellente alternative aux modèles les plus onéreux, et offre un rapport qualité-prix quasi imbattable.

Les + de la Alfawise U30 :

Une valeur sûre

Livré rapidement (5 à 7 jours)

Un gros volume d’impression !

Avec le code promo GBALFAU30IT