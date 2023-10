4 super téléphones 5G avec un stockage microSD

Alors que les téléphones qui proposaient un emplacement pour carte mémoire (un « slot » microSD), ce type de fonctionnalité n’a plus vraiment la cote. Est-ce une question de sécurité, de performances ou de place à l’intérieur des appareils ? Peut-être un peu tout ça.

Mais si 128 ou 256 Go vous semblent un peu « court » pour vos vidéos en 4K, vos milliers de clichés ou vos films Netflix téléchargés, vous allez sans doute vouloir un peu plus d’espace. Voici donc pour vous les quelques smartphones « rescapés » de 2023 qui proposent encore un emplacement pour carte micro-SD dans leurs tiroirs à carte SIM…

Samsung Galaxy A54 5G

Moins prestigieuse que les Galaxy S, la gamme des Galaxy A reste un parfait compromis en qualité et prix. Ce Samsung Galaxy A54 5G propose une puce « maison » Exynos 1380 avec 8 Go de RAM 128 Go d’espace de stockage. Dans le tiroir double nano-SIM vous trouverez un emplacement micro-SD qui accepte les cartes de capacité de 1 To (1000 Go !). Ce modèle embarque un bel écran AMOLED 6,4 pouces 120 Hz, une batterie de 5000 mAh et un ensemble photo très complet : objectif principal de 50 MP (f/1.8 stabilisé), ultra grand-angle 12 MP et macro 5MP. À ce prix, il est disponible en vert et blanc.

Prix : 339 € (avec 16,95 € remboursés sur le programme de fidélité)

Xiaomi Redmi 12 5G

Ce Redmi 12 5G (attention il existe une version sans la 5G) propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz, un SoC Snapdragon 4 Gen 1 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage qu’il est possible d’étendre à plus de 1 To avec une carte microSD. Il embarque une technologie de charge rapide 33 Watts pour son accu de 5000 mAh et un ensemble photo cohérent avec un objectif principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un dernier module de 2 MP pour les portraits.

Prix : 217 € (avec 10,85 € remboursés sur le programme de fidélité)

POCO X5 5G

Ce POCO X5 5G est celui qui a le look le plus atypique. Il propose une dalle AMOLED 6,67 pouces 120 Hz, un Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible à 1 To avec une carte microSD. Comme son cousin le Redmi 12 5G, il propose un objectif principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un dernier module de 2 MP pour les portraits. Enfin on pourra compter aussi sur une charge rapide de 33 Watts et d’une batterie de 5000 mAh.

Prix : 210 € (avec 10,50 € remboursés sur le programme de fidélité)

Sony Xperia 10 V 5G

C’est le plus cher, mais c’est aussi le plus classe avec son écran AMOLED de 6,1 pouces au format 21:9. Cette forme spécifique le fait tenir bien en main avec la possibilité de voir des films sans bandes noires en haut et en bas. Il est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM et d’une capacité de 128 Go (extensible à 1 To max). Sony oblige, il propose aussi des options très sympas pour le visionnage de vidéo. Un très bel objet !

Prix : 348,99 € (avec 17,45 € remboursés sur le programme de fidélité)