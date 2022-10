Yuka, l’application santé pour contrôler tout ce que vous mangez !

Quoi de plus important que la santé ? Rien, probablement. Avec l’appli Yuka vous pourrez vérifier la qualité de tous les produits industriels alimentaires et cosmétiques que vous achetez avec un simple scan.

Yuka est une appli d’origine française qui propose à ses utilisateurs d’obtenir des infos sur la qualité des produits qu’ils s’apprêtent à acheter en scannant simplement leur code-barre.

En s’appuyant sur la base de données OpenFoodFacts, Yuka va donc vous aider à choisir vos produits de consommation de tous les jours. Il suffit de scanner l’emballage pour avoir une fiche très détaillée sur la composition : additif douteux (ou pire : «nocif»), calories, sucres, graisse saturée, etc. Mais aussi le positif, qu’il s’agisse de l’apport en protéines, de la quantité raisonnable de sel ou autre. Le produit est noté sur 100 et en cas de mauvaise note, un produit alternatif plus sain sera suggéré s’il existe.

À noter qu’en deuxième intention, Yuka vous apportera des infos sur la qualité « environnementale » du produit, son « impact » sur la nature, son origine géographique etc.

«Et mon Butylhydroxytoluène, tu l’aimes mon Butylhydroxytoluène ?»

Ça c’est pour la partie alimentaire, pour ce qui est des cosmétiques, le principe est le même, sauf qu’en lieu et place des infos nutritives, vous en aurez sur les produits chimiques plus ou moins nocifs que contiennent votre gel douche ou votre déodorants préférés. Attention ! Ces indications peuvent faire un peu peur !

Independenza !

Yuka revendique une totale indépendance, précisant sur son site que « Aucune marque ni groupe industriel ne peut influencer la notation et les recommandations proposées », mais également que les données des utilisateurs sont 100% confidentielles ; et comme nous avons pu le constater, qu’aucune publicité ne vient gêner l’utilisation de l’application. Une seule remarque : on se demande bien pourquoi il est nécessaire de créer un compte pour utiliser Yuka ?

Après à vous de voir si vous souhaitez vraiment contrôler ce que vous mangez, et fatalement arrêter les Granola. Moi, je m’y refuse, mais ceux que cela tente auront tout le loisir de se nourrir de légumes bouillis et de fruits véreux fraichement cueillis. Ou encore d’amour et d’eau fraîche, ce qui à bien y réfléchir n’est pas la pire chose que l’on puisse imaginer.