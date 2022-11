YouTube, TikTok, Insta… Créez vos vidéos promotionnelles avec Promeo !

Une application complète

Ce ne sont pas les outils qui manquent dans cette application, bien au contraire. Promeo met à disposition plus de 17 000 modèles téléchargeables et modifiables. On y retrouve les classiques tels que le découpage, remplacement des photos ou vidéos, l’ajout de filtres. Il est également possible d’intégrer sa propre musique dans la vidéo. L’intelligence artificielle intervient dans un outil de découpage qui permet d’introduire les éléments que l’on souhaite dans les modèles. La possibilité de créer un kit de marque (police, couleur, logo) et de l’apposer à chaque création est l’outil coup de cœur, car cela va maintenir une cohérence dans les visuels. Promeo est pensée pour ceux qui veulent créer des story Instagram, des reels Instagram ou encore des vidéos TikTok, et vous pourrez sélectionner le ratio correspondant dès le début de votre création.

Un maximum de ressources

Les galeries photo de nos smartphones ne sont pas des galeries d’art. Pour cela, pas d’inquiétude, avec Promeo, on accède à une médiathèque ultra complète et d’une grande qualité. Il ne sera pas nécessaire de se ruiner afin d’avoir accès à Shutterstock ou iStock qui sont accessibles en souscrivant un abonnement Premium. La banque d’images et de vidéos Unsplash quant à elle, est en accès libre et gratuit.

« Promeo a tout ce dont vous avez besoin pour créer des publicités captivantes, des vidéos promotionnelles, démos ou bien même des tutoriels attrayants pour aider votre entreprise à se développer… »

Promeo en résumé

L’application est fluide, intuitive, et la possibilité de l’utiliser gratuitement est un énorme avantage. L’abonnement pour ceux qui souhaitent accéder à Shutterstock et iStock est de 35,99€/an ou 6,99 € mensuel. Un bon rapport qualité-prix compte tenu de la qualité des outils et des modèles. On note quelques latences concernant le chargement des photos et des modèles, mais rien de bien méchant. Il s’agit d’une application utile et efficace qui permet de créer rapidement des vidéos de très bonne qualité.