Yespark : l’appli de parking pour ne pas péter un plomb à Paris !

Vu le prix du stationnement, on devine bien qu’automobilistes et motards ne sont pas les bienvenus à Paris. L’application YesPark propose une solution ultra simple, efficace et bon marché pour trouver un parking dans la capitale et partout en France. Et vous pouvez la tester gratuitement !

Commençons par préciser que Yespark ne se cantonne pas à Paris mais fonctionne dans toute la France, donc que vous soyez à Marseille, Lyon, Nantes ou dans n’importe quelle ville de l’Hexagone, l’appli vous rendra le même service.

C’est néanmoins à Paris que Yespark trouvera probablement le plus grand nombre de ses utilisateurs. C’est que la maire de la ville a semble-t-il déclaré la guerre à tous les engins à moteurs. Entre les rues interdites, les travaux, la valse des sens interdits et la raréfaction des places de stationnement dont le prix est de plus en plus exorbitant, circuler et se garer dans la capitale est devenu un cauchemar. Et depuis le 1er septembre de cette année ce sont les deux roues motorisés qui doivent payer pour stationner : de 2 à 3 euros de l’heure, pas moins.

Paris aux Parisiens !

Les banlieusards et autres extra-muros qui avaient troqué leur auto contre une moto ou un scooter l’ont dans l’os. À moins de débourser une somme quotidienne astronomique, ce sera dorénavant transports en commun ou vélo. Facile quand on est à Paris même, tout est à proximité. Pour le pauvre bougre qui habite à Aulnay ou n’importe quelle ville pas vraiment proche de la petite couronne, c’est une condamnation. Le message est clair : vous n’êtes pas les bienvenus chez nous, mais bon, réjouissons-nous, il paraît que chaque pièce glissée dans un parcmètre (fut-il virtuel) contribue à sauver la planète.

Yespark à la rescousse

Trève de récriminations, il existe une solution efficace, bon marché et surtout SIMPLE. Et cette solution s’appelle Yespark. Yespark vous propose de trouver en quelques minutes un parking à louer au mois sans engagement, sans caution, sans préavis, sans contrat, sans souscrire une assurance et sans recherche de petites annonces et coups de fil inutiles. Téléchargez l’appli et en trois clics vous trouverez de quoi garer votre véhicule dans toute la capitale (et toute la France, rappellons-le). Pour vous faciliter la tâche, l’appli propose de nombreux filtres de recherche, par véhicule (moto, voiture, vélo…), par surface, par hauteur, en extérieur, avec ou sans porte, avec recharge pour véhicule électrique etc. Enfin, les prix défient toute concurrence puisqu’inférieurs de 30% aux tarifs du marché.

Et un essai gratuit, un !

Une fois votre place de parking sélectionnée, vous n’avez qu’à créer un compte, entrer votre numéro de carte bancaire, votre immatriculation, et clic clac, l’affaire est dans le sac. C’est tout. Mais la liste des réjouissances ne s’arrête pas là. Sachez que vous pourrez testez les parkings gratuitement pendant deux jours ! C’est à dire que vous disposez de 48 heures pour faire un essai, voir si le lieu vous convient ou non et éventuellement résilier la location sans avoir déboursé le moindre kopek. Vous pouvez aussi changer de parking quand et comme vous le souhaitez.

Plus simple, tu meurs

Une fois que votre place de parking a bien été réservée, c’est là aussi la simplicité qui l’emporte. Pas de badge, pas de clé, pas de concierge à sonner. L’ouverture se commande depuis l’appli, même sans connexion Internet. Si la place est occupée ou qu’elle ne vous convient pas, vous pouvez la changer, et si vous n’êtes pas impressionné par tant de simplicité et d’efficacité, c’est que vous n’avez jamais cherché à vous garer à Paris !