Wyylde : l’appli N°1 sur la rencontre libertine et l’échangisme

Appelé autrefois Netechangisme et bien connu des coquins et coquines de la France entière, Wyylde est un site et une appli de choix pour les rencontres sexe, libertines et échangistes en tout genre.



On peut en effet choisir, sans que ce soit définitif, les types d’interaction que l’on souhaite. Des rencontre IRL bien sûr, mais aussi échange de photo, de vidéo, plan webcam, triolisme, exhibition, 2+2, mélangisme, côte-à-côtisme, fétichisme, voyeurisme, etc. Toutes les formes de libertinages sont présentes sur Wyylde ! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudra dresser votre portrait.

Que vous soyez un homme ou une femme célibataire, un couple hétéro, gay ou avec un homme bi ou une femme bi, Wyylde vous proposera des rencontres en adéquation avec ce que vous cherchez. Dans votre profil, il est possible de mettre le plus de détails possible ou de laisser le suspens sur certains points pour entretenir la curiosité (tatouage, piercing, expérience dans l’échangisme). Vous pouvez aussi choisir d’accueillir vos contacts, de vous déplacer…ou les deux. Même si les membres du site sont très corrects, il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds : Wyylde est un site graphiquement très explicite avec des photos et des vidéos de personnes nues ou en train de faire des galipettes. Eh oui, c’est un site où les images sont crues, mais c’est pour ça que l’on est là, non ?

Une grosse communauté

Il y a énormément de profils : le site est un vrai succès et on compte 300 000 visiteurs par jour et entre 10000 et 15000 membres connectés en même temps. Pour trouver votre ou vos futurs partenaires, il suffira de choisir les gens sélectionnés pour vous sur la page principale. Ces profils sont suggérés en fonction de la distance qui vous sépare d’eux et de ce que vous recherchez mutuellement. Likez, laissez un message, une sorte de Facebook du sexe.

On compte aussi des liveshow parfois gratuits (mais pour les abonnés seulement), une fonctionnalité permettant de trouver quelqu’un pendant vos vacances ou en voyage et aussi un interrupteur « Libre ce soir #LCS » qui permet de notifier vos contacts que vous êtes disponible. Comme pour tous les sites de ce genre, l’abonnement est quasi obligatoire. Wyylde propose des tarifs dégressifs très intéressants puisqu’il faudra débourser 14,90 € pour un mois, mais le tarif descend à 9,96 €/mois si vous vous engagez sur 6 mois (1 mois gratuit donc !). Si vous souhaitez vous engager sur un an, vous devrez payer 79,80 € d’un coup, mais cela revient à payer 6,65 €/mois, soit 6 mois gratuit ! Avant d’en arriver là, vous pouvez vous inscrire gratuitement et tester tranquillement l’appli sans être obligés de passer à la caisse.