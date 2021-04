Whympr : l’appli idéale pour les sorties montagne, randonnées et outdoor

Whympr est une application gratuite disponible sur le Play Store de Google mais aussi sur l’App Store. Elle totalise pas moins de 100 000 téléchargements depuis sa création en 2017 et permet de planifier votre sortie à la montagne. Parmi les informations essentielles qu’elle intègre, on retrouve itinéraires, cartographie, conditions météorologiques, partage d’expériences, etc.

Des fonctionnalités innovantes

L’application propose également un bulletin de risque d’avalanche, très utile pour les skieurs et randonneurs en raquettes. Elle leur permet d’avoir une estimation du risque d’avalanche (BERA) de 36 zones montagneuses françaises couvertes par Météo France. Les bulletins sont régulièrement mis à jour. En plus de cela, ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’idées de sorties qui sont partagées tous les jours sur l’application avec les conditions en temps réel dans les massifs montagneux. Une fonctionnalité de partage communautaire permet en outre d’échanger des informations entre ses utilisateurs afin de s’adapter aux conditions et ainsi bien préparer ses sorties.

La version Premium à partir de 19,99 €

La version gratuite de l’application limitée propose un fond de carte minimaliste et permet d’accéder à plus de 60 000 descriptions d’itinéraires et de points d’intérêts à travers le monde, la carte topographique, la gestion de votre carnet de courses ou encore les retours communautaires.

Afin d’obtenir toutes les fonctionnalités de la version Premium, il faudra mettre la main au portefeuille et débourser 29,99 euros pour un an ou 19,99 € pour trois mois. Une petite dépense compte tenu des possibilités qu’offre l’application Whympr. Pour ce prix, vous disposerez d’un vrai fond de carte IGN, de la météo montagne, avec la possibilité d’enregistrer vos traces GPS. Autre atout de taille, la possibilité d’obtenir des données hors connexion, ainsi que le filtrage des itinéraires selon le niveau de difficulté.

Whympr adopte une attitude socialement responsable. En effet, depuis 2020, la société s’est engagée auprès du Global Compact des Nations Unies à intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Vous l’aurez compris, avec les beaux jours qui arrivent, Whympr est l’une des applications à posséder. Enfin, pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel Whympr.

D’autres applications de guide outdoor peuvent compléter les fonctionnalités de Whymper : AllTrails, le guide «outdoor» des sentiers de randonnée, VTT, trekking, ou bien encore Komoot pour planifier vos randonnées, sorties vélo et courses à pied.