WhatsApp, photos, contact, SMS, applis : Transférez toutes vos données iPhone vers un Samsung

Dans le monde d’aujourd’hui, nos smartphones sont devenus de véritables extensions de nous-mêmes. Ils abritent nos souvenirs les plus précieux, nos conversations les plus intimes, nos photos de moments inoubliables, nos contacts professionnels et personnels, ainsi qu’une multitude d’applications et de musiques qui font partie intégrante de notre quotidien.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un iPhone et que vous envisagez de passer à un tout nouveau Samsung, le transfert de toutes ces données peut sembler une tâche difficile. Cependant, ne vous inquiétez pas, car dans cet article, nous allons vous guider pas à pas à travers différentes méthodes pour transférer de manière transparente toutes vos données essentielles, y compris WhatsApp, photos, contacts, SMS, applications et musique, de votre iPhone vers votre nouveau Samsung. Continuez à lire pour découvrir comment réaliser un transfert iPhone vers Samsung.

Transférer toutes les données [WhatsApp/Photo/Contact/SMS/Appli/Musique] iPhone vers Samsung

Dans cette méthode, vous allez découvrir le moyen le plus facile et efficace pour effectuer un transfert iPhone vers Samsung ou un transfert iPhone vers Xiaomi ou tout autre téléphone Android. Il s’agit de DroidKit, un logiciel développé par iMobie afin d’aider les utilisateurs iOS à passer à Android plus facilement et directement sans le besoin d’une sauvegarde. Que vous souhaitez transférer photo iPhone vers Samsung, ou transférer musique iPhone vers Samsung, DroidKit peut réaliser cette tâche en 1 clic seulement.

Par ailleurs DroidKit présente plusieurs avantages :

Compatible avec tous les appareils Samsung ou d’autres marques qui tournent sous la version Android 5 à 13, et tous les iPhone qui tournent sous iOS 5 et version supérieure.

Il peut transférer toutes les données iPhone vers Samsung, y compris WhatsApp.

Transfert rapide via câble USB, et la procédure est très facile.

Fonctionne sur Windows comme sur Mac.

Vous pouvez sélectionner les types de données à transférer.

Voici comment effectuer un transfert iPhone vers Samsung via DroidKit :

Pour commencer, téléchargez et installez DroidKit sur votre ordinateur > Lancez-le > Sélectionnez Gestionnaire Données > Migration Android.



Ensuite, sélectionnez iPhone vers Android puis appuyez sur Migrer.



Après cela, connectez votre iPhone et votre téléphone Samsung au PC puis tapez sur Migrer.



Enfin, sélectionnez les données à transférer puis cliquez sur Suivant.



Transférer la plupart des données iPhone vers Android via Samsung Smart Switch

Si vous souhaitez effectuer un transfert SMS iPhone vers Samsung ou autres types de données comme la musique ou les photos, Samsung a développé Smart Switch spécifiquement pour le transfert de données entre iPhone et Samsung. Si vous n’avez pas le câble USB qui relie l’iPhone et votre smartphone Samsung, le transfert se fait via Wi-Fi, ce qui prend beaucoup de temps par rapport au transfert via le câble USB. Voici les étapes à suivre pour effectuer un transfert iPhone vers Samsung via Smart Switch :

D’abord, téléchargez Samsung Smart Switch sur votre téléphone Samsung et lancez-la.

Ensuite, sélectionnez la méthode de connexion entre les deux téléphones.



Après cela, sélectionnez iPhone/iPad comme appareil source.



Enfin, sélectionnez les données à transférer puis cliquez sur Importer.



Transférer les contacts iPhone vers Samsung

Si vous souhaitez simplement effectuer un transfert contact iPhone vers Samsung, il est possible d’effectuer cette tâche à l’aide d’iTunes. Vous pouvez également transférer les contacts iPhone vers Samsung plus facilement avec DroidKit.

Voici les étapes à suivre pour faire un transfert contact iPhone vers Samsung :

Tout d’abord, veuillez désactiver la synchronisation des contacts depuis iCloud. Allez sur Réglages > Votre nom > iCloud > Décochez Contacts.

Ensuite, lancez iTunes et connectez votre iPhone à votre PC.

Après cela, sélectionnez Info > Cochez “Synchroniser les contacts avec.”



Enfin, sélectionnez Google Drive dans la case “Synchroniser les contacts avec” puis cliquez sur Appliquer.

Transférer les photos iPhone vers Samsung

Le moyen le plus facile pour transférer photo iPhone vers Samsung est en utilisant un service de cloud comme Google Drive. Le principe est très simple, téléverser les photos sur Drive puis les télécharger depuis Drive sur votre Samsung. Voici les étapes à suivre :

D’abord, veuillez installer Google Drive sur votre iPhone.

Ensuite, connectez-vous au même compte Google connecté sur votre Samsung.

Après cela, ouvrez Drive, appuyez sur « + » puis sur Importer puis sur Photos et vidéos et sélectionnez les photos/vidéos à importer.



Enfin, sur votre Samsung, lancez Drive et téléchargez les photos importées depuis votre iPhone.

Transférer iPhone vers Android via iCloud/iTunes

Si vous souhaitez transférer contact iPhone vers Xiaomi ou transférer les données d’un iPhone vers Android, vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes. Cependant les données à transférer sont limitées si vous allez suivre cette méthode.

iCloud

Voici comment transférer quelques types de données iPhone comme les photos/vidéos vers Android via iCloud :

Sur votre iPhone, allez sur Réglages > Votre nom > iCloud > Cochez sauvegarde iCloud > Cliquez sur Sauvegarder maintenant.



Ensuite, sur votre PC ou votre Mac, allez sur le site icloud.com puis connectez-vous avec vos identifiants.



Après cela, sélectionnez les données à transférer puis téléchargez-les sur votre PC/Mac.



Enfin, envoyez les données téléchargées à votre téléphone Samsung.

iTunes

Cette méthode permet uniquement le transfert de la musique de votre iPhone vers votre Samsung. Voici comment faire :

Tout d’abord, lancez iTunes sur votre PC et connectez votre iPhone via son câble USB.

Une fois connecté, faites un clic droit sur le nom de votre iPhone et sélectionnez « Transférer les achats ». Vous vous assurez ainsi que tous les médias concernés se trouvent dans votre bibliothèque iTunes avant le transfert vers Android.

Une fois le transfert réussi, connectez votre téléphone Samsung.

Ensuite, localisez votre musique iTunes à l’aide de l’Explorateur de fichiers. Par défaut, elle se trouve dans ce chemin : Utilisateur > Musique > iTunes > iTunes Media.

Enfin, glissez-déposez la musique sur votre téléphone Samsung.



Conclusion

Comme nous l’avons vu dans cet article, il existe différentes méthodes permettant de réaliser un transfert iPhone vers Android. Cependant, certaines méthodes sont limitées et ne peuvent pas transférer tous les types de données et d’autres ne sont pas compatibles avec tous les appareils et versions Android. Heureusement, DroidKit facilite cette tâche et vous offre la possibilité de transférer toutes les données iPhone directement vers un téléphone Samsung ou un autre téléphone Android en quelques clics seulement.

N’hésitez pas à partager ce tutoriel avec d’autres personnes afin de les aider à transférer les données d’un iPhone vers un téléphone Samsung.