WhatsApp Business : Testez la version pro et gratuite de WhatsApp !

La version classique de WhatsApp n’est plus à présenter, mais connaissez-vous la version WhatsApp Business ? Il s’agit de la version destinée aux professionnels.

Pourquoi utiliser WhatsApp Business ?

Précision qui a son importance, WhatsApp Business est une application gratuite. Elle va vous permettre de gérer votre service client, optimiser votre logistique et vous faire gagner énormément de temps. En effet, l’application garantit la possibilité d’automatiser les réponses pour toutes les questions récurrentes, vous laissant le temps de répondre aux questions plus spécifiques. Il est intéressant de noter que le taux de couverture de la messagerie est de 70 % lors d’une campagne de pub. Le marketing par messagerie instantanée est en vogue.

Une vitrine à disposition

La messagerie se transforme en vitrine pour votre société. Elle fournit à vos clients ou à vos prospects votre profil professionnel (adresse, horaires, site web), votre catalogue où vous présentez vos produits et services. Grâce à l’application, vous développez votre clientèle au travers de publicité sur Instagram et Facebook. La messagerie est entièrement paramétrable, c’est vous qui choisissez qui reçoit le message d’accueil ou le message d’absence que vous avez rédigé.

WhatsApp Business en résumé

La création d’un compte professionnel est d’une simplicité extrême. L’application est très maniable et pour ceux dont le téléphone n’est pas une extension de leur corps, WhatsApp Business fonctionne également sur ordinateur. Attention, uniquement à la condition que votre téléphone soit allumé. Ce qui d’ailleurs, est fort dommage. Pour le reste aucun bémol. Elle est particulièrement pratique, autant pour le professionnel que pour le client. Tout est paramétrable depuis l’application sur le téléphone et le client bénéficie d’un accès direct à la vitrine et peut contacter en toute simplicité l’entreprise. La possibilité de gérer la publicité (les visuels, le budget…) depuis l’application est la cerise sur le gâteau.