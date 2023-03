Waze : trois alternatives qui ne collectent pas vos données privées

► OsmAnd

OsmAnd utilise des cartes et des données OpenStreetMap et offre une variété de fonctionnalités de navigation, y compris des instructions vocales, une planification d’itinéraire, des alertes de trafic en temps réel et bien plus encore. OsmAnd ne « collecte pas de données utilisateur et vous décidez à quelles données l’application aura accès. »

Une des caractéristiques uniques d’OsmAnd est la possibilité de télécharger des cartes hors ligne, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder à des cartes et des itinéraires même lorsqu’ils n’ont pas de connexion internet. Cela peut être particulièrement utile lors de voyages à l’étranger ou dans des zones rurales où la couverture réseau peut être limitée.

L’application propose également des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs de vélo, y compris la prise en charge des itinéraires et la planification de parcours avec des profils d’altitude pour aider à éviter les routes difficiles et les pentes raides. De plus, OsmAnd offre des informations sur les pistes cyclables et les sentiers pour les utilisateurs qui cherchent à explorer leur environnement à bicyclette.

En termes de sécurité, OsmAnd offre des fonctionnalités pour aider les utilisateurs à éviter les zones dangereuses. Par exemple, l’application peut vous alerter lorsque vous entrez dans une zone à risque élevé de criminalité ou lorsque vous vous approchez d’un passage à niveau.

Enfin, l’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store, mais propose également une version payante avec des fonctionnalités avancées telles que l’accès à des cartes et des données supplémentaires, la possibilité d’enregistrer des itinéraires personnalisés, et plus encore.

► Here WeGo

Here WeGo est une application de navigation GPS qui offre des fonctionnalités similaires à celles de Waze. Elle est également disponible gratuitement sur les plates-formes Android et iOS.

Here WeGo est développée par Here Technologies, une entreprise qui fournit des solutions de cartographie et de localisation à des entreprises et à des gouvernements dans le monde entier. L’application offre des cartes détaillées, des itinéraires personnalisés et des informations sur le trafic, les accidents et les travaux routiers en temps réel.

Here WeGo est également compatible avec les systèmes de transport en commun dans de nombreuses villes du monde. Elle vous permet de planifier des itinéraires en fonction des horaires des bus, des métros et des trains.

► MapQuest: Get Directions

Peut-être la moins intéressante du lot, MapQuest est une autre alternative à Waze qui offre des fonctionnalités similaires sans compromettre votre vie privée. Elle est également disponible gratuitement sur les plates-formes Android et iOS.

MapQuest propose des cartes détaillées et des itinéraires personnalisés en fonction de vos préférences. Elle offre également des informations sur le trafic, les accidents et les travaux routiers en temps réel, ainsi que des alertes de limitation de vitesse.

MapQuest est utilisé par des millions d’utilisateurs dans le monde entier et est régulièrement mis à jour pour offrir une expérience de navigation de qualité supérieure. Deux défauts notables de l’application : elle n’est pas disponible en français et la voix synthétique qui donne les directions est affreusement robotique.