Waze : les options pour éviter les amendes et personnaliser l’appli

Waze est une des solutions GPS les plus connues au monde. Pourtant, certaines fonctionnalités bien pratiques restent dans l’ombre. On vous guide vers elles.

Au départ, il y eu FreeMap Israel, une application de cartographie lancée en 2006 par le chercheur Ehud Shabtai. Après une levée de 50 millions de dollars en 2009, elle devient Waze. Fort de son succès, elle attire l’attention de Google qui la rachète en 2013 pour la coquette somme de 996 millions de dollars. Aujourd’hui, elle peut se vanter d’avoir été téléchargée plus de 130 millions de fois. Si le GPS séduit, c’est autant pour sa fiabilité que son côté collaboratif. Les utilisateurs peuvent en effet indiquer en temps réel certaines informations qu’ils rencontrent sur les routes, que ce soit, entre autres, les accidents, les bouchons, ou la présence de contrôles policiers. Une option bien commode, mais savez-vous qu’il y en a d’autres ?

Waze : quand la voix rit

Waze, c’est un peu comme WhatsApp, on s’en sert souvent avec les fonctions basiques alors que les possibilités sont bien nombreuses si tant est que nous soyons un peu curieux. Pour découvrir les options moins évidentes, appuyez sur « Mon Waze » puis sur le bouton des paramètres en haut à gauche.

La plus pratique, c’est incontestablement celle qui vous permet de faire apparaître votre compteur de vitesse. En plus d’être plus précis que celui de votre voiture, il permet surtout de vous alerter si vous roulez trop vite par rapport aux limitations. Pour cela, rentrez dans Paramètres>Compteur de vitesse>Affichage. Là, réglez l’option sur « Toujours ». Faites machine arrière jusqu’à « Compteur de vitesse » et activez alors « Alerte en cas d’excès de vitesse ». De quoi éviter les amendes malvenues.

Avant même de partir, vous pouvez également étudier des trajets alternatifs à celui que Waze vous proposera par défaut. Entrez la destination, appuyez sur l’option Route. C’est là que vous trouverez les autres chemins possibles. De la même manière, en cliquant sur le bouton Overview avant de démarrer votre périple, vous pourrez y découvrir les signalements des autres utilisateurs. En le faisant en amont, vous pourrez donc choisir la meilleure route pour vous et éviter les contrôles routiers et les radars même si la police devrait bientôt pouvoir se rendre invisible dans certaines conditions…

Pour vous et rien que pour vous !

Pour avoir en effet une proposition d’itinéraire encore plus adaptée à vous, vous pouvez choisir le type de véhicule que vous conduisez. Si vous êtes au volant d’une voiture, d’un taxi ou derrière le guidon d’une moto, Waze choisira un trajet en conséquence. Allez dans Paramètres>Infos sur le véhicule et faites défiler les vignettes en haut de l’écran.

Vous pouvez également choisir ce que vous voulez voir affiché, ou pas, sur la carte, que ce soit les radars, les passages à niveau et autres embouteillages. Allez dans Paramètres>Affichage carte>Signalements et faites votre marché.

Pour une histoire de cosmétique

Si vous êtes irrités par le ton trop enthousiaste de la voix par défaut du GPS de Waze, sachez que vous pouvez la changer. Allez dans Paramètres>Voix et sons>Voix waze. Pour le français, vous y trouverez d’autres choix un peu plus farfelus. Sur les 6 proposées, vous aurez par exemple Master Chief qui mimique le timbre du héros des jeux vidéo Halo. D’autres, comme Chat et Chien, semblent tout droit sorties d’un dessin-animé de chez Disney. Pour ceux qui veulent encore plus personnaliser l’expérience, vous pouvez même enregistrer votre propre voix. Il vous faudra toutefois de la patience car la procédure est assez longue.

Enfin, vous pouvez également changer l’icône qui vous représentera sur la carte si la flèche bleue n’est pas à votre goût. Allez dans Paramètres>Affichage carte >Icône du véhicule. Là, vous trouverez un très large choix de véhicules, du bulldozer à la montgolfière en passant par le Chatbus de Mon Voisin Totoro, la voiture chien de Dumb & Dumber et bien d’autres surprises.

Voilà de quoi vous rendre Waze encore plus pratique à utiliser.