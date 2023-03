Waze : 8 astuces indispensables à connaître avant de prendre la route

Waze est votre ami sur la route. Et si la fonction GPS est la plus utilisée, l’application en possède d’autres plus confidentielles mais diablement pratiques.

Difficile en 2023 de prendre la route sans se servir de Waze. L’application de Google est en effet une des plus efficaces et n’a de cesse d’offrir de nouvelles fonctionnalités à intervalle régulier. Nous vous avions déjà parlé en début d’année de quelques options un peu cachées de ce GPS amélioré. Alors que les vacances battent leur plein, on remet les mains dans le cambouis et nous vous parlons aujourd’hui de 5 astuces pour vous faciliter le voyage.

1/ Où faire le plein au meilleur prix ?

Alors que les prix du carburant n’en font qu’à leur tête, partir en vacances en voiture devient un véritables casse-tête quant au budget à allouer à l’essence. Waze vous permet ainsi de faire apparaître sur votre écran les stations-service qui proposent les prix les plus intéressants. Vous n’avez qu’à choisir en premier lieu quel est votre poison dans « information véhicule ». Pour accéder ensuite à l’option, voilà le chemin : mon Waze->Paramètres->Stations-services->Trier les stations par prix.

Si vous roulez en véhicule électrique, vous pouvez taper « Borne de recharge rapide » dans la recherche de destination pour trouver la plus proche. Sinon, et pour une période limitée du 15 juillet au 28 août, l’application s’est associée à Norauto pour afficher sur la carte plus de 13 000 stations de recharge de la marque.

2/ Allégez la carte de navigation

S’il y a bien une qualité que l’on peut trouver à Waze, c’est qu’il est très complet. Ce qui, paradoxalement, peut aussi se retourner contre lui pour en faire un défaut. Il est en effet parfois compliqué de bien suivre la carte tellement il y a d’icônes qui s’y entassent. Vous pouvez donc décider pour votre bien-être visuel d’en faire disparaître certains. Pour cela, direction « paramètres->affichage carte ». Là, l’onglet « Signalements » vous permettra de faire le tri et l’option « Afficher les Wazers » peut être aussi décochée.

3/ Contrôlez Waze à la voix

Pas toujours évident d’utiliser Waze quand on conduit. Cela peut même s’avérer dangereux quand ça nous fait lâcher le volant et la route des yeux. Les concepteurs ayant conscience de ce problème, il vous est possible de contrôler l’application à l’aide de votre voix. Pour cela, allez dans « Mon Waze » et cliquez tout simplement sur le petit micro à côté de la barre de recherche. Ceci fait, vous n’aurez plus qu’à donner vos directives en commençant vos phrases par « OK, Google… ».

4/ Prévenez vos amis de votre progression

Waze vous permet en effet d’envoyer des messages à vos contacts pour les prévenir en temps réel de l’heure à laquelle vous arriverez là où vous êtes attendu. Pour cela, quand vous vous servez de l’application en mode navigation, faites apparaître le menu caché sous l’heure d’arrivée. Vous trouverez alors la case « Partage de trajet » sur laquelle vous pourrez cliquer. À vous maintenant de choisir par quel canal (SMS, Messenger…) vous souhaitez que la personne reçoive vos informations de trajet. Elle pourra même suivre votre course en direct sur son propre smartphone.

5/ Évitez les péages !

Les autoroutes payantes font gagner du temps, c’est indéniable, mais elles peuvent également sacrément plomber le budget. Alors si vous n’êtes pas pressé et que vous voulez faire des économies sur cette dépense, Waze vous propose simplement d’éviter les péages. Allez dans « Paramètres->Navigation » et décochez l’option.

6/ Ajoutez votre vignette Crit’Air

Les bobos à vélo ne veulent plus de votre voiture dans les centres ville ! Si vous avez une voiture un peu plus polluante que les autres, vous pourriez bien être interdit de circuler dans ces zones qui fleurent bon le Quinoa équitable et le pain sans gluten. Pour être sûr d’avoir le droit de rouler dans ces secteurs (Zone à Faibles Émissions), il suffit de rentrer votre type de vignette Crit’Air et Waze vous préviendra ! Allez dans « Paramètres->Navigation->Ajouter une vignette Crit’Air ». Il existe même des vignettes spécifiques à certaines villes comme Paris, Perpignan, Avignon, Marseille, Rennes, etc.

7/ Écoutez votre musique préférée

Depuis « Paramètres->Lecteur audio », il est possible d’écouter sa musique sans avoir à changer d’application. Connectez votre compte Amazon Music, Spotify, Deezer ou YouTube Music ! Il est aussi possible de mettre la radio (RTL, FUN, NRJ) ou d’écouter un podcast ou un livre audio !

8/ Évitez les embouteillages…

Cette dernière fonctionnalité est presque magique. Dans « Paramètres->Trajet planifiés » il est possible de synchroniser son agenda avec Waze. Si vos craignez d’être coincé dans les embouteillages ou si vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre pour allez à tel endroit, Waze vous préviendra au moment de prendre la route en tenant compte du trafic, de la météo, etc.