WatchFinder : l’application des montres de luxe d’occasion

Gratuit

Télécharger

Note

Watchfinder est, comme son nom l’indique, un site pour « trouver une montre ». Pas n’importe quelle montre non plus puisqu’il s’agit la plupart du temps de pièces d’horlogerie de luxe… mais d’occasion. On trouve des montres pour homme ou pour femme, et de marques connues comme Omega, IWC, Panerai, Rolex, Cartier, Patek Philippe, Chopard, Hublot, Tag Heuer ou Audemars Piguet. Les prix vont d’une centaine d’euros à plus de 90 000 €. Fondé par Sean Shirzadi au Canada en 1999, ce monsieur est considéré comme un spécialiste dans son domaine.

Il suffit de choisir sa gamme de prix, un produit récent ou pas, les matériaux, la taille, le sexe et potentiellement votre marque de prédilection pour vous retrouver avec une belle sélection de montres. Il est aussi possible de vendre votre bien, même si nous vous conseillons de faire ça directement depuis le site : que vous ayez besoin d’argent ou que vous vouliez changer de modèle, il est possible de faire de la vente en direct ou de la consignation depuis la plate-forme. Pour les éventuels acheteurs, c’est la garantie d’avoir des prix très intéressants sur des montres de luxe qui sont très scrupuleusement détaillées.

Des montres reconditionnées avec soin

Elles sont aussi révisées et reconditionnées par des spécialistes : vérification de l’horlogerie, respect du protocole de démontage et de remontage spécifique à chaque fabricant, polissage et contrôle qualité. Chaque acheteur a la possibilité de revenir sur sa décision au bout de 7 jours et la garantie est de 1 an. Les montres sont authentiques (la réputation de Watchfinder est en jeu), les prix sont en euros et chaque mois vous trouverez une réduction sur une marque particulière. L’appli propose aussi des accessoires et des pièces de bijouterie d’exception dans une section dédiée : bagues, diamants, bracelets, pendentifs, etc.