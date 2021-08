Vacances, trajets, week-end… Les meilleures applications pour occuper intelligemment les enfants

Le Play Store regorge d’applications malines qui peuvent occuper vos enfants et les accompagner dans leur éveil à l’écriture, le dessin et la musique.

Les téléphones portables et les enfants, c’est un duo qui équivaut la plupart du temps à un visionnage en boucle d’épisodes de Petit ours brun ou de la Pat’ Patrouille. Une façon assez simple, certes d’avoir la paix, mais aussi de transformer les enfants en zombie.

Pourtant, en creusant un peu plus le Play Store, on peut trouver des applications fort bien pensées qui peuvent animer les enfants plus que les éteindre.

► Bayam : un savoir éprouvé depuis plus de 50 ans

Bayam est l’application des éditeurs presses Bayard et Milan (Pomme d’Api, J’aime lire, Astrapi…). Cela permet donc de proposer des activités reprenant les personnages les plus connus sous licence officielle, de Tomtom et Nana à Sam Sam en passant par Petit ours brun (encore lui ?!).

Développée par des spécialistes de l’enfance, elle propose des dessins, des podcasts, des audiobooks, des tutos, des séances de Yoga… L’offre est pléthorique et chacun y retrouvera son héros préféré.

Il faudra débourser 4,99€/mois mais une période d’essai gratuite d’une semaine est possible. Pour les 3-10 ans, elle est parfaite et l’abonnement n’est finalement pas plus cher que celui demandé pour un magazine. Vous avez même accès aux activités sur PC.

► How to draw animal : le zoo du dessin

How to draw animal est une application gratuite qui permet aux enfants dès 4 ans de dessiner des animaux en suivant des pointillés. Plusieurs choix de couleurs et de tailles de pinceaux vous permettent de varier les plaisirs.

Vous pouvez même agrémenter les chefs-d’œuvre de stickers. Vous trouverez dans les modèles certains qui ressemblent étrangement à des personnages Disney ou issus des jeux Pokemon.

► Dipongo : vous avez le choix

Vous trouverez dans Dipongo un large choix d’histoires sur lesquelles vos enfants auront la main puisqu’il leur sera demandé d’aider le héros à avancer dans son aventure.

Il faudra alors dessiner, modeler, construire des solutions pour que le récit puisse continuer. Vous pouvez même partager vos créations et découvrir celles des autres.

Une ode à la créativité pour les jeunes de 4 à 9 ans.

► Corneille : l’apprentissage facile

Si vous cherchez une application pour compléter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de vos bambins, Corneille sera votre ami. Elle est payante mais les exercices ludiques sont bien pensés et permettent aux enfants dès 3 ans d’apprendre plus vite.

Il vous en coûtera 4,66€/mois sans engagement ou 39,99€/an, sachant que vous avez quand même droit à une période d’essai gratuite de 7 jours.

► Squla : pour réviser en s’amusant

Si vous avez envie d’offrir à vos enfants un moyen de réviser tout en s’amusant, vous pouvez faire confiance à Squla. Un très grand nombre d’exercices leur permettront de travailler les programmes des classes de la maternelle au CM2.

Tout cela est proposé par le biais d’une interface colorée et sous formes de quiz, de jeux et autres. Vous pouvez même choisir la matière qui sera le sujet de la révision.

C’est un peu cher, presque 8€/mois, mais vous pouvez vous y inscrire de façon ponctuelle quand votre enfant a vraiment besoin d’un compagnon ludique pour rester à flot. Il existe tout de même une version gratuite qui vous permettra de faire un petit tour de ce qui est proposé.

► Tongo musique : pour éveiller les oreilles

Tongo musique est une application d’éducation musicale pour les 3-5 ans.

Nous y suivons un personnage tout simple qui se balade dans un monde coloré et interactif qui demande à l’enfant d’agir sur des éléments du paysage pour faire évoluer l’histoire. Sur des morceaux de Mozart, Beethoven et autres maîtres de la musique classique, on y apprend le rythme, la mélodie et les sons des différents instruments.

L’application possède également un mode clavier pour s’amuser sur un piano. Pour un peu plus de 3€, c’est vraiment un bon choix pour les mélomanes en herbe qui s’amuseront tout en apprenant.

