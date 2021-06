Vacances en France : les meilleures applications de l’été 2021

Les vacances d’été vont très vite pointer leur nez et la plupart des Français commencent déjà à réfléchir à leur prochaine destination pour les passer, avec un peu de chance, au soleil. Les voyages internationaux étant encore compliqués, découvrir notre beau pays sera pour beaucoup la solution la plus appropriée. Pas de risques d’avoir à passer une semaine en quarantaine ou de vous faire chatouiller les narines si vous partez dans le Vaucluse. Compagnon lui aussi de vos crapahutages, votre téléphone peut vous aider à passer des vacances des plus agréables.

On va où ?

Pour commencer, il faut déjà en effet savoir où vous voulez partir et où vous allez dormir. Difficile de ne pas parler des mastodontes du marché du tourisme, qui, il faut bien le dire, font très bien leur boulot. Vous trouverez donc probablement votre bonheur sur les applications Booking, Tripadvisor, Abritel ou Hotels.com.

Les adeptes du couchsurfing pourront se rabattre sur la bien-nommée CouchSurfing. Si vous êtes plus « Je prends ma tente sous le bras et à plus tard », l’application Camping Qualité devrait vous aiguiller vers l’herbe la plus verte à vos yeux.

On est bientôt arrivés ? On est bientôt arrivés ? On est bientôt arrivés ?

Oui, ça fait rire à lire, mais pas à vivre quand vos enfants vous disent en boucle qu’ils s’ennuient pendant les 10h de route que durera votre voyage en Picardie. Plutôt que de les caler sur YouTube et une compilation de 147 épisodes de Petit Ours Brun, il existe des applications plutôt bien pensées et ludiques.

Mes premiers puzzles fait honneur à son titre en proposant des puzzles. Draw It est un clone plutôt sympa du Pictionnary. Quant à La Cave aux énigmes, elle vous fera réfléchir en famille sur des casse-tête plus ou moins compliqués.

On fait quoi ?

Maintenant que vous êtes sur place, il va falloir vous occuper. Véritable coup de cœur d’Android MT, Tellnoo vous propose des audioguides gratuits sur plus de 110 000 articles à propos de monuments et lieux d’intérêt à travers la France. Les textes sont basés sur ceux de Wikipédia et sont ensuite vérifiés et corrigés par des contributeurs avant le partage. Tout est basé sur votre géolocalisation et votre aventure de découverte est rendue ludique puisqu’il vous suffit de suivre les points sur la carte pour vous perdre dans un océan de savoir historique. Retrouvez notre test pour encore plus d’informations.

Si vous voulez faire des visites payantes au meilleur prix, TourScanner vous proposera une sélection de billets pas chers.

C’est beau ici, mais on est perdus, non ?

Une des activités préférées des Français, c’est la randonnée ! Il est vrai que c’est toujours un régal de se perdre dans les immensités montagneuses bien loin du tumulte des villes et de se ressourcer aux côtés de la nature. Plusieurs applications peuvent vous guider dans votre recherche de sentiers plus ou moins longs et ambitieux physiquement.

AllTrails vous facilite les choses en vous proposant des ballades déjà prêtes que vous n’aurez qu’à suivre sur votre écran, avec toutes les infos de niveaux et d’accessibilité à disposition. Vous trouverez une proposition similaire chez OpenTracks.

À la carte

Il existe, pour les vacances, une tradition qui survit au temps et qui, elle aussi, se convertit au numérique : la carte postale ! L’application Fizzer vous permet d’en créer avec vos propres photos pour personnaliser l’objet avec vos plus beaux clichés. Le mieux dans tout ça, c’est qu’en plus, la carte est envoyée pour vous ! Tout ça pour un peu moins de 2,50€, ce qui équivaut au prix normal si vous allez en acheter une dans le commerce et si vous rajoutez le prix du timbre.

Alors, on part où ?